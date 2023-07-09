Samanyolu Haber /Gündem / Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, mali disiplinin yeniden tesis edileceğini duyurdu /09 Temmuz 2023 18:22

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, mali disiplinin yeniden tesis edileceğini duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mali disiplinin yeniden tesis edileceğini belirtti.

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Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önümüzdeki dönemde bütçe açığını kontrol altına alarak mali disiplini yeniden tesis etmek suretiyle kamu maliyesi göstergelerinde kalıcı bozulmalara geçit vermeyeceğiz" dedi.

Şimşek, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremler kaynaklı harcamaların 761,7 milyar liraya ulaşmasını beklediklerini açıkladı.

Bu harcamaların milli gelire oranını ise yüzde 3,1 olarak duyurdu.

“Bu çerçevede deprem bölgesinde 179 bin konutun inşasına başlandı. Yaklaşık bir yılda 319 bin konutu depremzedelere teslim etmeyi planlıyoruz" diyen Şimşek, TBMM’de görüşülen Milli Dayanışma Paketi'nin, depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini azaltmayı hedeflediğini aktardı.

Şimşek, "Söz konusu düzenlemeler ayrıca dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı, memur ve emekli maaşlarında yapılan zamlara vurgu yaparak önümüzdeki döenmde bütçe açığının kontrol altına alınacağını belirtti:

“Para politikası ile maliye politikası arasındaki uyumu pekiştirerek Merkez Bankasının enflasyonla mücadelesine destek vereceğiz. Cari açığı azaltacak adımları atarak ülkemizin risk primini de düşüreceğiz."

Perşembe gecesi yayımlanan Resmi Gazete kararlarıyla pasaport, noter ve vize harçlarından bahis oynarken uygulanan vergi oranlarına, çok sayıda kaleme zam yapıldı.

Bu kalemlerden en çarpıcı olanı katma değer vergisine (KDV) getirilen artış oldu.

Katma değer vergisi (KDV) yüzde 18 olan ürünlerde yüzde 20’ye, yüzde 8 olan ürünlerde ise yüzde 10’a çıkarıldı.

Ayrıca yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harcın 20 bin TL’ye çıkarılmasına karar verildi.

Ekonomistler bu artışları ekonomi yönetiminin enflasyon yerine bütçeyi önceliklendirmesi olarak değerlendirdi.
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