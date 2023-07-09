Samanyolu Haber /Dünya / IŞİD lideri Usame El Muhacir öldürüldü /09 Temmuz 2023 16:49

IŞİD lideri Usame El Muhacir öldürüldü

ABD, IŞID lideri Usame El Muhacir'in 7 Temmuz'da Suriye'nin doğusunda öldürüldüğünü açıkladı.

SHABER3.COM

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) cuma günü Suriye’nin doğusuna hava saldırısı düzenlendiğini, saldırıda terör örgütü IŞİD’in lideri Usame El Muhacir’in motosiklet üzerinde öldürüldüğünü duyurdu.

CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “IŞİD’in bölge genelinde yenilgiye uğratılması konusunda kararlı olduğumuzu açıkça ifade ettik. IŞİD sadece bölge için değil, bölgenin çok ötesinde bir tehdit oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, saldırının MQ-9 insansız hava aracıyla düzenlendiği bu İHA’nın Rus uçağı tarafından taciz edilen İHA olduğu belirtildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

– Bu saldırıda herhangi bir sivilin öldüğüne dair bir belirti yoktur ve koalisyon bir sivilin yaralandığına dair raporları değerlendirmektedir. Bu, IŞİD’in terör saldırıları planlama ve gerçekleştirme kabiliyetini bozacak ve azaltacaktır.

– Ancak CENTCOM’un Irak ve Suriye’deki ortak güçlerle birlikte IŞİD’e karşı yürüttüğü operasyonlar, örgütün kalıcı bir yenilgiye uğratılması amacıyla devam edecektir. Cuma günkü saldırı, Rus uçakları tarafından taciz edilen aynı MQ-9 tarafından gerçekleştirildi.
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