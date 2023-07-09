Binali Yıldırım’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, rutin kontrol için İstanbul’daki özel bir hastaneye gitti.





Yıldırım’ın bir damarının tıkalı olduğu tespit edildi ve kapalı damarı açılarak stent takıldı. Yıldırım’ın bugün taburcu edileceği belirtildi.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın önemli bir sağlık sorununun bulunmadığını bildirdi.





Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Binali Yıldırım’ın sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur. Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım’ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim.” ifadelerini kullandı.