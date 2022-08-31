HDP binasına silahlı saldırı düzenleyen isim serbest bırakıldı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Bahçelievler'deki binasına silahlı saldırı düzenleyen Muhmmed Eren Sütçü için tahliye kararının alındığı belirtildi.
diken.com.tr'de yer alan habere göre HDP Bahçelievler İlçe Örgütü’ne silahlı saldırı düzenleyerek iki kişiyi yaralayan Muhmmed Eren Sütçü, tahliye edildi.
Aralık 2021’de saldırı düzenleyen Sütçü, ‘silahla tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘silahla yaralamaya teşebbüs’ suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Sütçü’nün yargılandığı davanın ilk duruşması 7 Haziran’da Bakırköy 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Mahkeme, Sütçü’ye yöneltilen suçlamaları gözeterek dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi gerektiğine kanaat getirdi. Bunun üzerine dosya, İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesi 13’üncü Ceza Dairesi’ne gönderildi.
Daire, suçlamalar nedeniyle dosyaya Ağır Ceza Mahkemesi’nin bakması gerektiğine hükmetti.