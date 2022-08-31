CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir mesajla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.





"Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme." diyen Kılıçdaroğlu, vatandaşın ödeme imkanlarının kısıtlı olduğunu ifade etti.







Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:





Erdoğan elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme. Milletin ekmeği yok. Anlıyor musun, harcanacak bir şey kalmadı. Yok ya hu. Yok arkadaş yok!





