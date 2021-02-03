Samanyolu Haber /Politika / HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan 'yeni parti' açıklaması /03 Şubat 2021 22:59

HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan 'yeni parti' açıklaması

HDP'li ESKİ Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen'in gündeme taşıdığı 'yeni parti' konusunda bir açıklanın da HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan geldiği belirtildi. Sancar'ın böyle bir gündemleri olmadığını ifade ettiği aktarıldı.

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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan HDP'li Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen’in açıklamalarıyla gündeme gelen ‘yeni parti’ yorumlarına ilişkin olarak, “Bölünme ve yeni parti gibi bir gündemimiz yok” değerlendirmesini yaptı.

Sputnik’e konuşan Sancar, “Ben, Ayhan Bilgen’in parti kurma yönünde bir niyetinin olduğunu düşünmüyorum. Yaptığı açıklamalardan da böyle bir sonuç çıkarmıyorum. Kendisinin de böyle bir planının olmadığını ilettiği görüşleri var. Deprem metaforunu kullanacak olursak evet, Türkiye’de bir sarsıntı yaşanıyor fakat HDP çok sağlam bir zeminde kurulduğu için HDP’de bu sarsıntı yaşanmıyor. HDP’de bölünme ve yeni parti gibi bir gündem yoktur.” dedi.

Sancar, siyaset turlarının önceden planlanmış bir hamle olduğunu söyledi. Sancar, İyi Parti’ye de görüşme talebinde bulunacaklarını belirtti ve “Kabul ederlerse elbette onlarla da görüşmek istiyoruz” diye konuştu.

Sancar, “İktidar, yargıyı kullanarak muhalefeti ve muhalif sesleri bastırmak için elinden geleni yapıyor. Bütün bunların nasıl çözülebileceği konusunda muhalefet partileri ile bir istişare yürütmek amacındayız. Yani sorunları çözebileceğimiz mecra demokratik siyasettir, demokratik siyasetin yöntemleri de bellidir. Diyalog, müzakere, tartışma ve mümkünse mutabakat.” ifadesini kullandı.

© Sputnik
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