Samanyolu Haber /Gündem / HDP’ye kapatma davası doları fırlattı... /17 Mart 2021 18:57

HDP’ye kapatma davası doları fırlattı...

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurması piyasaları da vurdu.

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HDP’nin kapatılmasının istendiği iddianame, Anayasa Mahkemesi'ne gönderilirken, Türk Lirasında değer kaybı yaşandı. 

Haberle birlikte dolar 7.62'e çıkarken, euro ise 9.7 TL’nin üstünü buldu. 

Dolar gün içinde de hareketliydi. 

ABD Hazine tahvil faizleri bugün son 13 ayın zirvesini görürken Türk lirasının düşüşü ise devama diyor. Dolar/TL de 7,53’e çıkarmıştı.  

ABD Başkanı Joe Biden'ın Putin için "katil" ifadesini kullanması ve "bedel ödeyecek" demesi de Rus rublesinde sert düşüşe neden olmuştu. 

Küresel piyasalar gözünü bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) kararlarına çevirirken, ABD tahvil faizlerinde son dönemde kaydedilen yükseliş bugün de sürdü.

Gözlerin yarın Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak faiz kararına çevrildiği dolar/TL’de de tahvil faizlerindeki artışın ardından yukarı doğru hareket görüldü.

Gün içinde 7,48’e kadar gerileyen dolar/TL, tahvil faizlerindeki yükselişe paralel ABD dolarının güçlenmesiyle 7,53 seviyelerini gördü, HDP’ye kapatılma davasıyla 7.62’e kadar çıktı. 
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