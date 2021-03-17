Samanyolu Haber /Dünya / Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden ABD ve Japonya açıklaması /17 Mart 2021 19:23

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden ABD ve Japonya açıklaması

ABD-Japon ortak açıklamasını eleştirdiği belirtilen Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien'in "Ortak açıklama Çin'in dış politikasına saldırıyor, Çin'in iç işlerine ciddi şekilde müdahale ediyor, beyhude bir şekilde Çin'in çıkarlarına zarar veriyor" dediği ifade edildi.

SHABER3.COM

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, "ABD-Japon ortak açıklaması Çin'in dış politikasına saldırıyor, Çin'in iç işlerine ciddi şekilde müdahale ediyor, beyhude bir şekilde Çin'in çıkarlarına zarar veriyor" dedi.

Bakanlık, ABD ve Japonya'nın Çin'in dış politikasına saldırdığını ve iç işlerine ciddi şekilde müdahale ettiğini belirterek, Washington ve Tokyo yönetimlerini ülkenin iç işlerine müdahaleyi bırakmaya çağırdı.

Bakanlık Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Japon mevkidaşı Motegi Toşimitsu'nun Pekin yönetimine karşı ortak endişelerini dile getiren açıklamalarına tepki gösterdi.

"Kararlılıkla karşı çıkıyoruz"

Licien, "ABD-Japon ortak açıklaması Çin'in dış politikasına saldırıyor, Çin'in iç işlerine ciddi şekilde müdahale ediyor, beyhude bir şekilde Çin'in çıkarlarına zarar veriyor. Çin tarafı bundan güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor ve bu duruma kararlılıkla karşı çıkıyor" ifadesini kullandı.

ABD ve Japonya'ya nota verdiklerini belirten Licien, dünyada sadece Birleşmiş Milletlerin merkezinde olduğu tek bir uluslararası sistem bulunduğunu vurgulayarak, "ABD ve Japonya'nın uluslararası ilişkileri tek taraflı tanımlama yetkisi yoktur ve kendi standartlarını başkalarına empoze etme yetkisi hiç yoktur" değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve Japonya'yı, Çin'in iç işlerine müdahaleyi bırakmaya, Çin'i hedef alan grubu ve çevreyi terk etmeye ve bölgenin barış ve istikrarına zarar vermeyi durdurmaya çağıran Licien, "Çin, gerekli tüm tedbirleri alacak ve kendi egemenliği, güvenliği ve kalkınmaya yönelik çıkarlarını kararlılıkla koruyacak" ifadesini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden ABD ve Japonya... Sonraki Haber >>

Feci kaza anı kameraya yansıdı

Feci kaza anı kameraya yansıdı

ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü

ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü

Arazi aracını kurtarayım derken

Arazi aracını kurtarayım derken

Kamyon hızını alamayınca

Kamyon hızını alamayınca

Cumhur İttifakı'nı boz...

Cumhur İttifakı'nı boz...

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü

Laf kalabalığı yapmayın, 127,4 milyar dolar NE-RE-DE

Laf kalabalığı yapmayın, 127,4 milyar dolar NE-RE-DE

Kılıçdaroğlu: Reform yapacak halleri yok, dağılmış vaziyetteler

Kılıçdaroğlu: Reform yapacak halleri yok, dağılmış vaziyetteler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:01:10