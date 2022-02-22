Samanyolu Haber /Politika / HDP'li Beştaş'tan Dışişleri'ne Ukrayna çağrısı /22 Şubat 2022 20:09

HDP'li Beştaş'tan Dışişleri'ne Ukrayna çağrısı

Rusya yönetiminin Ukrayna'dan tek taraflı oalrak bağımsızlıklarını ilan eden Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma kararıyla ilgili konuşan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Dışişleri Bakanının Meclis'te bilgilendirme yapmasını istedi.

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TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ve Ukrayna krizine dair konuşan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Dışişleri Bakanının Meclis'te bilgilendirme yapmasını isteyerek "Ukrayna'da yaşananlarla ilgili karar süreçleri sadece sarayın insafına bırakılmayacak kadar tüm Türkiye halkını yakından ilgilendirmekte” dedi.

Doğu Avrupa’daki gelişmelerden büyük bir kaygı duyduklarını dile getiren Beştaş, "Ukrayna ve diğer Doğu Avrupa ülkeleri, NATO ve Rusya arasındaki iktidar mücadelesinin ve askerî yayılmacı politikanın zemini olmamalıdır. Doğu Avrupa halkları bu çatışmalı durumdan en fazla zarar görecek kesimi oluşturuyor. Çalınan savaş tamtamlarına karşı her türlü barışçıl siyaset ve diplomatik çabayı desteklediğimizi paylaşmak istiyorum. Hem NATO hem de Rusya, gerilimi düşürmek için pozisyonlarını tekrar gözden geçirmelidir. Başta bölgedeki sivil halk olmak üzere milyonlarca insanın hayatını tehlikeye sokacak bu tırmanış, küresel bir felaketin kapısını da aralayabilir. Tüm tarafları müzakere ve diplomasiyle meseleleri çözecek bir tutum geliştirmeye çağırıyoruz” dedi.
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