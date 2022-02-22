NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna krizi ve Putin'in Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığını kabul etmesi üzerine açıklamalarda bulundu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yeni Rus güçlerinin Donbass’a girdiğini ifade etti.Stoltenberg'in düzenlediği basın toplantısında, öne çıkan ifadeleri şu şekilde:"Her gösterge, Rusya'nın Ukrayna'ya tam ölçekli bir saldırı planlamaya devam ettiği yönünde. Rusya'ya geri adım atması için çağrıda bulunmaya devam ediyoruz, saldırmamak için asla geç değildir"“Ukrayna’ya yardım etmeye devam edeceğiz. Bölgede 120 gemimiz bekliyor. Rusya bir kez daha güç kullanmaya karar verirse daha güçlü yaptırımlar söz konusu olacak, daha yüksek bedel ödemek söz konusu olacak""NATO kararlı biçimde tüm müttefiklerini savunacaktır. Müttefiklerimiz binlerce savaş yığını yaptı. Aynı zamanda jetlerimiz de uyarı konumuna, gemilerimiz de kuzeyden Akdeniz'e kadar hazır durumda. Biz gereken her şeyi yapacağız. Birliğimizi destekleyebilmek ve birbirimizi korumak için""Almanya hükümeti Kuzey Akımı destekleyemeyeceğini açıkladı. Bugünkü yaptırımları açıkladılar, memnuniyetle karşıladık""Biz devam eden bir askeri yığınak görüyoruz. Bir geri bir ileri adım atıyorlar. Şu an kamplardan daha fazla asker çıktığını ve saldırıya hazırlanıldığını görüyoruz.""Dün akşama bakacak olursak daha fazla Rus askerinin Donbas bölgesine ilerlediğini gördük."