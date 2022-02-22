Samanyolu Haber /Dünya / Rus ordusuyla ilgili Putin'e yeni yetki /22 Şubat 2022 20:03

Rus ordusuyla ilgili Putin'e yeni yetki

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus ordusunun yurt dışında kullanıma ilişkin talebinin Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde kabul edildiği belirtildi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Başkanı Valentina Matviyenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus ordusunun yurt dışında kullanıma ilişkin talebinin konseye ulaştığını duyurdu.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus ordusunun yurt dışında kullanımına ilişkin talebini kabul etti. Konseyyönetimi , Rus ordusunun yurt dışında kullanımını öngören kararı onayladı.

DONETSK HALK CUMHURİYETİ VE LUHANSK HALK CUMHURİYETİ’NİN BAĞIMSIZLIKLARI TANINMIŞTI

Öte yandan Rusya dün Ukrayna’nın doğusundaki Donbass Bölgesi’nde tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlıklarını tanımıştı.
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