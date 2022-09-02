Samanyolu Haber /Gündem / HDP'li Semra Güzel gözaltına alındı /02 Eylül 2022 19:49

HDP'li Semra Güzel gözaltına alındı

HDP'li Semra Güzel'in gözaltına alındığı açıklandı.

SHABER3.COM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, arama kararı bulunan HDP'li Semra Güzel'in gözaltına alındığını açıkladı.

Hakkındaki iki ayrı soruşturma doğrultusunda, 1 Mart'ta TBMM Genel Kurulu'nda dokunulmazlığı kaldırılan Güzel, dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin iki ayrı TBMM kararının iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş, başvurular reddedilmişti.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise “İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı ile yapılan ortak çalışmada; Ankara Sulh Ceza Hakimliğince silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından aranma kaydı bulunan HDP 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, Mehtap Şahan adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ile 59 D 606 plakalı araç ile Edirne istikametine giderken yakalandı. Güzel ile birlikte göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığı ihlallerinden suç kaydı bulunan A.G. ve terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan kaydı bulunan F.D. simli şahıslar da gözaltına alındı” denildi.
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