Samanyolu Haber /Gündem / HDP'liler için "kamilen itlafı gereken haşere sürüsü" dedi /12 Aralık 2020 11:09

HDP'liler için "kamilen itlafı gereken haşere sürüsü" dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin HDP'yi hedef alan açıklamaları sonrası Twitter'dan paylaşım yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "HDP/PKK kamilen itlafı gereken bir siyasi haşere sürüsüdür" ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Bahçeli'nin "HDP kapatılmalıdır" sözlerinin ardından sosyal medya hesabından HDP’yi hedef alan açıklamalarda bulundu.

MHP’li Yalçın, HDP’nin Devlet Bahçeli’ye verdiği “Ağzınızı kapatırsanız ülkenin geleceğine büyük iyilik etmiş olacaksınız” yanıtına, “Terör uzantıları yine hadlerini aşmış... Bize ağzımızı kapatmamızı söyleyen HDP, kanlı bir terör örgütünün her açıdan tescilli siyasi ayağı, terör örgütü icra kurulunun üyesidir. Partinin karar mekanizması Kandil ve İmralı’dır" diye yanıt verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Twitter'dan HDP’ye şöyle yanıt verdi.

- Terör uzantıları yine hadlerini aşmış...Bize ağzımızı kapatmamızı söyleyen HDP, kanlı bir terör örgütünün her açıdan tescilli siyasi ayağı, terör örgütü icra kurulunun üyesidir. Partinin karar mekanizması Kandil ve İmralı’dır.

- Bu partinin suç şebekesi olduğunun somut ve sabit delilleri çoktur. İnsan taciri HDP; masum çocukları, gelecek hayalleri kuran delikanlıları kaçırıp esir etmekte; dağda ve kırsalda gençliklerini satarak canlarını almaktadır.

- HDP denen bu utanmaz arlanmazlara ve destekçilerine denecek söz şudur: Çekin pis elinizi masum halkın üzerinden. Düşün milletin yakasından! Siz halkın refahının, huzurunun önündeki en büyük engelsiniz. Halkın problemlerini, beklentilerini ve hayallerini sömürmeyi bırakın artık.

- Milletimizin tek istediği, eli kanlı katiller sürüsü PKK’nın ve onun emirlerini yerine getiren HDP’nin istismarından kurtarılmasıdır. HDP’nin ayakta tutmaya çalıştığı terör şebekesinin kapanışını ve tükenişini sabırla bekleyeceğiz.

- HDP/PKK halk düşmanıdır, tabiat ve insanlık düşmanıdır. Terör örgütü HDP/PKK, kâmilen itlafı gereken bir siyasi haşere sürüsüdür. Ağızları kapatılması gereken kravatlı mazbatalı Güruhtur.

- Tükeniş aczinin sevkiyle gözü dönen ve kudurmuş bu iğrenç HDP artık yolun sonuna gelmiştir. 21. yüzyılda, kuzu postuna bürünmüş iki ayaklı sırtlanlara ve demokrasi havarisi kılığına girip insanlık dışı suç işleyen katil sürülerine yer yoktur.

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