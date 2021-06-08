HDP'nin Sedat Peker'in gündeme getirdiği 'kredi' önergesi reddedildi

HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, kamu bankalarından alınan kredilerin geri ödenip ödenmediği, bu kredilerin kimlere, hangi usullerle verildiğinin araştırılması ve çekilen kredilerle gerçekleştirilen alım-satım yöntemlerinin ortaya çıkarılması amacıyla TBMM'de Araştırma Komisyonu kurulmasını talep etti.





HDP'nin kamu bankalarından alınan kredilerin akıbetine ilişkin araştırma önergesi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.





HDP'nin kamu bankalarına ilişkin 2018 yılından bu yana verdiği araştırma önergeleri toplamda beşinci kez reddedilmiş oldu.





Organize suç lideri Sedat Peker yayınladığı son videosunda Demirören medya grubunun Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi geri ödemediğini iddia etmişi.