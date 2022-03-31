Samanyolu Haber /Politika / HDP'ye açılan kapatma davasıyla ilgili yeni çağrı /31 Mart 2022 21:56

HDP'ye açılan kapatma davasıyla ilgili yeni çağrı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) için açılan kapatma davası süreci devam ederken, farklı ülkelerden 47 örgüt, davayla ilgili olarak ortak açıklama düzenledi.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) için açılan kapatma davasıyla iglili yeni bir gelişme yaşandığı belirtldi.

Devam eden dava süreciyle ilgili olarak farklı ülkelerden 47 örgütün, davayla ilgili ortak bir açıklama düzenlediği fiade edildi.

Evrensel'de yer alan habere göre demokrasi ve insan hakları alanında faaliyet yürüten birçok ülkeden 47 örgüt, HDP’nin kapatılması davasıyla ilgili olarak ortak açıklama düzenledi.

Ankara’da Mülkiyeliler Birliğinde yapılan açıklamada, ortak açıklamayı okuyan İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, iddianamede HDP’ye yönelik somut ve güvenilir hiçbir somut delil sunulmadığına dikkat çekti. HDP’nin kasım 2021’de sunduğu ön savunmanın ardından Cumhuriyet Başsavcılığının esas hakkında görüşlerini Anayasa Mahkemesine sunduğunu ve mütalaanın 20 Ocak 2022’de HDP’ye tebliğ edildiğini belirten Türkdoğan, “Esas hakkında görüşler, savcılığın HDP’nin sunduğu ayrıntılı savunmayı dikkate aldığına dair herhangi bir belirti olmaksızın iddianamede yer alan iddia ve talepleri tekrarlıyor. Yargılama, Türkiye’de demokrasi ve hukukun üstünlüğünün ciddi ölçüde gerilediği bir zeminde gerçekleşiyor. 2000’li yıllarda Avrupa Birliği’ne katılım sürecinin bir parçası olarak getirilen ve 1990’larda yaygın olan parti kapatmalarını zorlaştıran anayasa değişikliklerine rağmen, Anayasa Mahkemesi 2009’da HDP’nin öncüllerinden olan siyasi parti Demokratik Toplum Partisini kapattı” dedi.
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