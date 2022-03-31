Samanyolu Haber /Politika / SP liderinden Erdoğan'a 'Erbakan' cevabı /31 Mart 2022 22:39

SP liderinden Erdoğan'a 'Erbakan' cevabı

"Merhum Erbakan bugün yaşasaydı CHP'nin yanında yer alırdı." tartışma başlatan ve bu sözler üzerinden kendisine yüklenen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan cevap geldiği aktarıldı.

SHABER3.COM

Saadet Partisi'nin Millet İttifakı içinde olmasının eleştirilmesi konusunda "Merhum Erbakan bugün yaşasaydı CHP'nin yanında yer alırdı." yorumunda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun bu sözleri üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a "Bugün ne yapıyorsunuz? Mesele budur işte." ifadeleriyle cevap verdiği belirtildi.

"TERECİYE TERE SATMASINLAR"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyareti sonrası gazetecilerle yaptığı söyleşide, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Merhum Erbakan bugün yaşasaydı CHP'nin yanında yer alırdı" sözlerine yönelik "Tereciye tere satmasınlar" yorumunu yaptı.

Erdoğan, "Ben Erbakan hocamın, İstanbul gibi bir şehirde gençlik kolları başkanlığından tutun il başkanlığına varıncaya kadar teşkilatlarından geliyorum. Onun teşkilatında il başkanlığını yapmışım. Daha sonra yine hocamın döneminde Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği yapmışım. Tereciye tere satmasınlar. Biliyoruz bu işleri. Böyle bir saçmalık olur mu? Herhalde o malum Kıbrıs hadisesi sebebiyle, oradan ilhamla böyle bir şeyi söyleme noktasına gidiyor ki, elmayla armudu birbirine karıştırmamak lazım. O günün şartlarıyla ondan sonraki şartlar hiç birbiriyle mukayese dahi edilmez ve böyle bir benzetme olmaz" ifadeleri kullanmıştı.

"BUGÜN NE YAPIYORSUNUZ?"

Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'ın bu sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi.

Erdoğan'ı etiketleyen Karamollaoğlu, “Evet Sayın Recep Tayyip Erdoğan, siz bizim gençlik kollarımızda görev yaptınız, il başkanlığımızı yaptınız, bizde belediye başkanlığı yaptınız ve MKYK'da görev aldınız, doğru. Tamam, bunlar iyi güzel de; sonra ne yaptınız ve bugün ne yapıyorsunuz? Mesele budur işte!” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber SP liderinden Erdoğan'a 'Erbakan' cevabı Sonraki Haber >>

Süleyman Soylu, Whatsapp ve Twitter'a sızdı

Süleyman Soylu, Whatsapp ve Twitter'a sızdı

Sedat Peker ortaya çıktı

Sedat Peker ortaya çıktı

Özgür Demirtaş ekonomi yönetimini Kemal Sunal’la eleştirdi

Özgür Demirtaş ekonomi yönetimini Kemal Sunal’la eleştirdi

İran polisi milli maça almadığı kadınları biber gazı ile dağıttı

İran polisi milli maça almadığı kadınları biber gazı ile dağıttı

Erdoğan ve Bahçeli'nin hakaretlerini izletip sordu: Nasıl birbirinizin yüzüne bakabiliyorsunuz?

Erdoğan ve Bahçeli'nin hakaretlerini izletip sordu: Nasıl birbirinizin yüzüne bakabiliyorsunuz?

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı

Bu sefer 'Maklubeler' yarıştı

Bu sefer 'Maklubeler' yarıştı

Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes

Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes

'Manda yoğurdu diyeceğine, batan 800 milyon doların hesabını sorsana önce^

'Manda yoğurdu diyeceğine, batan 800 milyon doların hesabını sorsana önce^
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:00:58