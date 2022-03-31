"Rusya, kapalı ülke olmayacak"

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya’nın kapalı ülke olmayacağını, ama Batılı iş dünyayla işbirliğinin artık eskisi gibi olmayacağını belirtti. Rusya’nın kapalı ülke olmayacağını, ama Batılı iş dünyayla işbirliğinin artık eskisi gibi olmayacağını belirtti.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yerli havacılık sektörüne destek konulu toplantıda, “Elbette eski partnerlerle eski işbirliğinin önümüzdeki gelecekte artık olmayacağı gerçeğinden hareket etmeyi öneriyorum. Kimselere kapanmak istemiyoruz ve kapalı ülke olmayacağız. Ama biz, oluşmakta olan gerçekliklerden hareket etmeliyiz” ifadesini kullandı.





Putin, mevcut koşullarda Rus ekonomisinin ana göstergelerinin, istihdamın korunması ve sosyal yükümlülüklerin yerine getirilmesi olması gerektiğini kaydetti.







