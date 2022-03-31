Samanyolu Haber /Dünya / "Rusya, kapalı ülke olmayacak" /31 Mart 2022 22:53

"Rusya, kapalı ülke olmayacak"

Rusya'nın ekonomik ilişkileri konusunda bir açıklamda bulunduğu belirtilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Elbette eski partnerlerle eski işbirliğinin önümüzdeki gelecekte artık olmayacağı gerçeğinden hareket etmeyi öneriyorum. Kimselere kapanmak istemiyoruz ve kapalı ülke olmayacağız." ifadelerini kullandığı belirtildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre  Rusya’nın kapalı ülke olmayacağını, ama Batılı iş dünyayla işbirliğinin artık eskisi gibi olmayacağını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yerli havacılık sektörüne destek konulu toplantıda, “Elbette eski partnerlerle eski işbirliğinin önümüzdeki gelecekte artık olmayacağı gerçeğinden hareket etmeyi öneriyorum. Kimselere kapanmak istemiyoruz ve kapalı ülke olmayacağız. Ama biz, oluşmakta olan gerçekliklerden hareket etmeliyiz” ifadesini kullandı.

Putin, mevcut koşullarda Rus ekonomisinin ana göstergelerinin, istihdamın korunması ve sosyal yükümlülüklerin yerine getirilmesi olması gerektiğini kaydetti.


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