Süleyman Soylu, Whatsapp ve Twitter'a sızdı

WhatsApp görüşmeleri Türkiye'de güvenli olmaktan çıktı. Twitter'da ise herseyinizi deşifre edebilecek bir yazılım geliştirildi. Ancak alabileceğiniz önlemler var.







Soylu, tüm görüşmelerini WhatsApp üzerinden yapan muhalefeti izleme, dinleme ve dosyalamaya başladı. Aynı yöntemle polis müdürleri de tehdit altında. Soylu herkesi dosyalıyor.







Whatsapp'ın ele geçirilmesinde MİT'in büyük rolü var. Twitter'ın takip edilmesiyle ilgili yapılan JNET yazılımı ise bizi vurguncu emniyet amiri Kerim Altıay'a götürüyor.





Nasıl önlem alacaksınız, neler yapmanız gerekiyor. Tüm detaylar bu videoda.







