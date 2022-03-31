Samanyolu Haber /Dünya / Kırgızistan'da Bayraktar TB2 İHA'larıyla tatbikat /31 Mart 2022 23:02

Kırgızistan'da Bayraktar TB2 İHA'larıyla tatbikat

Kırgızistan yönetiminin de satın aldığı, Türkiye'de üretilen ve farklı ülkelere ihraç edilen Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının Kırgısiztan'ın Issık Göl Bölgesi'ndeki bir tatbikatta kullanıldığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Kırgızistan, Türkiye'den geçen yıl satın aldığı Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını (İHA) ilk kez tatbikatta kullandı.

Kırgızistan'ın Issık Göl Bölgesi'ndeki Balıkçı kentindeki Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait Edelveyis askeri eğitim alanında 'Kalkan-2022' özel taktik tatbikatı yapıldı.

Kırgızistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri tarihinde ilk kez tatbikatında, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Muhafız Hizmetleri'ne ait Bayraktar TB2 İHA'larını kullandı.

Tatbikatı, Devlet Başkanı Sadır Caparov, 'Başkomutan' sıfatıyla izledi.

Rus yapımı TİGR zırhlı personel taşıyıcısının direksiyonunun başına geçen Caparov, Bayraktar TB2 İHA'larının vurduğu hedefi bizzat inceledi.

Caparov, tatbikata katılan askerlerle yemek yedi, askeri hizmet koşulları hakkında sorular sordu ve sorularını yanıtladı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kırgızistan'da Bayraktar TB2 İHA'larıyla tatbikat Sonraki Haber >>

Süleyman Soylu, Whatsapp ve Twitter'a sızdı

Süleyman Soylu, Whatsapp ve Twitter'a sızdı

Sedat Peker ortaya çıktı

Sedat Peker ortaya çıktı

Özgür Demirtaş ekonomi yönetimini Kemal Sunal’la eleştirdi

Özgür Demirtaş ekonomi yönetimini Kemal Sunal’la eleştirdi

İran polisi milli maça almadığı kadınları biber gazı ile dağıttı

İran polisi milli maça almadığı kadınları biber gazı ile dağıttı

Erdoğan ve Bahçeli'nin hakaretlerini izletip sordu: Nasıl birbirinizin yüzüne bakabiliyorsunuz?

Erdoğan ve Bahçeli'nin hakaretlerini izletip sordu: Nasıl birbirinizin yüzüne bakabiliyorsunuz?

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı

Bu sefer 'Maklubeler' yarıştı

Bu sefer 'Maklubeler' yarıştı

Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes

Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes

'Manda yoğurdu diyeceğine, batan 800 milyon doların hesabını sorsana önce^

'Manda yoğurdu diyeceğine, batan 800 milyon doların hesabını sorsana önce^
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:30:12