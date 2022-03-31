Kırgızistan'da Bayraktar TB2 İHA'larıyla tatbikat

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Kırgızistan, Türkiye'den geçen yıl satın aldığı Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını (İHA) ilk kez tatbikatta kullandı.
Kırgızistan'ın Issık Göl Bölgesi'ndeki Balıkçı kentindeki Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait Edelveyis askeri eğitim alanında 'Kalkan-2022' özel taktik tatbikatı yapıldı.
Kırgızistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri tarihinde ilk kez tatbikatında, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Muhafız Hizmetleri'ne ait Bayraktar TB2 İHA'larını kullandı.
Tatbikatı, Devlet Başkanı Sadır Caparov, 'Başkomutan' sıfatıyla izledi.
Rus yapımı TİGR zırhlı personel taşıyıcısının direksiyonunun başına geçen Caparov, Bayraktar TB2 İHA'larının vurduğu hedefi bizzat inceledi.
Caparov, tatbikata katılan askerlerle yemek yedi, askeri hizmet koşulları hakkında sorular sordu ve sorularını yanıtladı.