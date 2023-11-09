HEDEP olağanüstü toplanıyor: Gündem Yargıtay

Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her türlü siyasi müdahale ve hukuk dışı kararın altına imza atan Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması, yargı darbesinin geldiği durumun vahametini gösteriyor. Türkiye’yi bu noktayı AKP-MHP iktidarı getirdi” ifadelerini kullandı.





Tülay Hatimoğulları, paylaşımını “Can Atalay derhal serbest bırakılsın” diyerek sonlandırdı.





HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da şu ifadeleri kullandı: “Yargıtay, HDP kapatma davasıyla başladığı siyasi darbelerine Hatay Milletvekili Can Atalay’ı rehin alıp Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunarak devam ediyor. Hukuki güvenlik ve kurumsal işleyişi çıkarları uğruna ortadan kaldıran siyasi iktidar, hukuk tarihinin kara sayfalarına adını yazdıran bu olayın baş sorumlusudur.”





Gazete Duvar'ın haberine göre Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Yargıtay’ın Can Atalay kararına tepki gösterdi.İktidarın muhalifleri, Kürt halkını ve hak talep eden herkesi yargı sopasıyla hizaya getirmek istediğini belirten Hatimoğlulları, “AYM’ye bu müdahale hukuki güvencenin ve adaletin askıya almasını daha yüksek bir evreye taşıma anlamına gelir. Bu hukuksuzluk dünya hukuk tarihinin kara sayfalarına geçecektir. Türkiye halkları vesayet kurumlarını kabul etmez. Bu yargı darbesi derhal son bulmalıdır. Hukuk sisteminin, anayasanın ve yasaların adalet ve demokrasi ekseninde yeniden ele alınması çağrısı yapıyoruz" dedi.Bakırhan ayrıca “Türkiye’de hukuk sisteminin ve tüm yasaların demokratikleştirilmesi için siyasi partiler devreye girsin” çağrısını yaptı.Öte yandan HEDEP Merkez Yürütme Kurulu ve Meclis Grubu Yargıtay’ın Can Atalay kararını değerlendirmek üzere yarın olağanüstü toplanacak. HEDEP Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, toplantının ardından açıklama yapacak.