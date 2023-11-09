Samanyolu Haber /Politika / HEDEP olağanüstü toplanıyor: Gündem Yargıtay /09 Kasım 2023 00:16

HEDEP olağanüstü toplanıyor: Gündem Yargıtay

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Yargıtay’ın kararı ile ilgili iktidarı işaret edip "Bu yargı darbesi derhal son bulmalıdır" dedi, yarın olağanüstü toplantı yapılacağını duyurdu.

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Gazete Duvar'ın haberine göre Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Yargıtay’ın Can Atalay kararına tepki gösterdi.

‘YARGI DARBESİNİN GELDİĞİ DURUMUN VAHAMETİ’

Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her türlü siyasi müdahale ve hukuk dışı kararın altına imza atan Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması, yargı darbesinin geldiği durumun vahametini gösteriyor. Türkiye’yi bu noktayı AKP-MHP iktidarı getirdi” ifadelerini kullandı.

‘YARGI DARBESİ DERHAL SON BULMALIDIR’

İktidarın muhalifleri, Kürt halkını ve hak talep eden herkesi yargı sopasıyla hizaya getirmek istediğini belirten Hatimoğlulları, “AYM’ye bu müdahale hukuki güvencenin ve adaletin askıya almasını daha yüksek bir evreye taşıma anlamına gelir. Bu hukuksuzluk dünya hukuk tarihinin kara sayfalarına geçecektir. Türkiye halkları vesayet kurumlarını kabul etmez. Bu yargı darbesi derhal son bulmalıdır. Hukuk sisteminin, anayasanın ve yasaların adalet ve demokrasi ekseninde yeniden ele alınması çağrısı yapıyoruz" dedi.

Tülay Hatimoğulları, paylaşımını “Can Atalay derhal serbest bırakılsın” diyerek sonlandırdı.

‘SİYASİ İKTİDAR, HUKUK TARİHİNİN KARA SAYFALARINA ADINI YAZDIRAN BU OLAYIN BAŞ SORUMLUSU’

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da şu ifadeleri kullandı: “Yargıtay, HDP kapatma davasıyla başladığı siyasi darbelerine Hatay Milletvekili Can Atalay’ı rehin alıp Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunarak devam ediyor. Hukuki güvenlik ve kurumsal işleyişi çıkarları uğruna ortadan kaldıran siyasi iktidar, hukuk tarihinin kara sayfalarına adını yazdıran bu olayın baş sorumlusudur.”

‘SİYASİ PARTİLER DEVREYE GİRSİN’

Bakırhan ayrıca “Türkiye’de hukuk sisteminin ve tüm yasaların demokratikleştirilmesi için siyasi partiler devreye girsin” çağrısını yaptı.

Öte yandan HEDEP Merkez Yürütme Kurulu ve Meclis Grubu Yargıtay’ın Can Atalay kararını değerlendirmek üzere yarın olağanüstü toplanacak. HEDEP Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, toplantının ardından açıklama yapacak.
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