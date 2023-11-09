Manchester’da Marcus Rashford Galatasaray maçı öncesi kırmızı kart gördü!

Danimarka deplasmanında Manchester United maçın henüz 3. dakikasında Rasmus Hojlund’un golüyle öne geçti. 28. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Hojlund, takımını Kopenhag karşısında 2-0’lık üstünlüğe taşıdı.





10 kişi kalan Manchester United karşısında Mohamed Elyounnoussi’nin 45. dakikada attığı golle durumu 2-1’e taşıyan Kopenhag, 13 dakikalık uzatma bölümünde penaltı kazandı.





Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 4. maç haftasında Galatasaray’ın rakipleri Kopenhag ve Manchester United karşı karşıya geldi.Maçın üstünlüğünü tamamen eline alan Kırmızı Şeytanlar 42. dakikada gelen kırmızı kartla şoke oldu. Rakibinin bileğine basan Marcus Rashford direkt olarak kırmızı kartla oyundan atıldı. VAR’da yapılan kontrol sonrası maçın hakemi Rashford’ı kırmızı kartla cezalandırdı.45+9’da kazanılan penaltıda Diogo Gonçalves’in attığı golle 2-0’dan 2-2’yi yakalayan Kopenhag soyunma odasına büyük umutla girdi.Rashford’ın kırmızı kartına kadar maçı 2-0’lık üstünlükle götüren Manchester United o dakikadan sonra arka arkaya yediği 2 golle şoka girdi. Marcus Rashford, Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 5. maç haftasında Galatasaray’a karşı forma giyemeyecek.