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Manchester’da Marcus Rashford Galatasaray maçı öncesi kırmızı kart gördü!

Kopenhag maçında kırmızı kart gören Marcus Rashford, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. maç haftasında Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

SHABER3.COM

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 4. maç haftasında Galatasaray’ın rakipleri Kopenhag ve Manchester United karşı karşıya geldi.

Danimarka deplasmanında Manchester United maçın henüz 3. dakikasında Rasmus Hojlund’un golüyle öne geçti. 28. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Hojlund, takımını Kopenhag karşısında 2-0’lık üstünlüğe taşıdı.

VAR KONTROLÜ SONRASI KIRMIZI ÇIKTI

Maçın üstünlüğünü tamamen eline alan Kırmızı Şeytanlar 42. dakikada gelen kırmızı kartla şoke oldu. Rakibinin bileğine basan Marcus Rashford direkt olarak kırmızı kartla oyundan atıldı. VAR’da yapılan kontrol sonrası maçın hakemi Rashford’ı kırmızı kartla cezalandırdı.

10 kişi kalan Manchester United karşısında Mohamed Elyounnoussi’nin 45. dakikada attığı golle durumu 2-1’e taşıyan Kopenhag, 13 dakikalık uzatma bölümünde penaltı kazandı.

2-2’Yİ YAKALADILAR

45+9’da kazanılan penaltıda Diogo Gonçalves’in attığı golle 2-0’dan 2-2’yi yakalayan Kopenhag soyunma odasına büyük umutla girdi.

Rashford’ın kırmızı kartına kadar maçı 2-0’lık üstünlükle götüren Manchester United o dakikadan sonra arka arkaya yediği 2 golle şoka girdi. Marcus Rashford, Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 5. maç haftasında Galatasaray’a karşı forma giyemeyecek.
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