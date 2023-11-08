Yargıtay’dan bir darbe de Meclis’e

Bold Medya'da yer alan habere göre Anayasa Mahkemesinin Can Atalay kararının uygulanmamasına hükmeden ve Atalay’ın tahliyesi için oy kullanan üyeler için suç duyurusunda bulunan Yargıtay’ın kararında, Atalay’ın milletvekillini düşürmediği için TBMM’nin de suçlandığı ortaya çıktı.



Gazeteci Alican Uludağ’ın sosyal medyadan paylaştığı kararın ilgili bölümü şöyle:



“Anayasa’nın 76. maddesinde sayılan milletvekilliği ile bağdaşmayan suçlardan kurulan mahkumiyet hükmünün milletvekilliğini düşüreceğinin de anlaşılması karşısında TBMM Başkanlığı’na Dairemizin ilamının ulaştığı tarihte ivedilikle milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik işlemlere başlanması gerekirken, Anayasa Mahkemesi’nin Dairemizin verdiği onama kararından yaklaşık 1 ay sonra ihlal kararı verdiği halde, TBMM tarafından bu süreçte hükümlü Şerafettin Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi işlemlerinin Anayasa’nın açık hükmüne rağmen tamamlanmadığı anlaşılmıştır.”