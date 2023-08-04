Hekim atamalarında 'hava parası' dönemi

Tercih listelerinde bazı ASM’lerin yanında “sanal ASM” ibaresi yer alıyor. Sanal ASM “o yerde bir ASM binasının olmadığını” işaret ediyor. Binası olan ASM’lerde görev yapan ASM’lerdeki hekimlerin ise “devir için kendisinden sonra gelecek hekimden 500 bin TL civarında hava parası” istiyor.



Hekimler “hava parası” nedeniyle “zaman zaman davalık hale geliyor.” Ankara’daki ASM’lerden birinde görev yapan bir doktor, kendisinden ücret talep eden diğer doktora dava açtı.



Cumhuriyet’in ulaştığı İstanbul’da görev yapan bir diğer aile hekimi ise çalıştığı ASM’den emekli bir aile hekiminin, istenen devir teslim ücretini ödemediği için aşı dolabını kullanmasına izin vermediğini ve işini yapmasına engel olduğunu belirtti. Hekim, durumla ilgili tutanak tuttuğunu da belirtti.