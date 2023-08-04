Ruslar için Türkiye en pahalı ilk beş ülke arasına girdi

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Ruslar için Türkiye’de ortalama bir haftalık tur paketi fiyatı 183 bin rubleye (2 bin dolar) çıktı. Böylece Türkiye son yapılan zamlarla birlikte turizmde en pahalı ilk beş ülke arasına girmiş oldu.





Tur Operatörleri Birliği (ATOR) İcra Direktörü Maya Lomidze'nin yayınladığı raporuna göre, Rusya en ucuz turizm destinasyonu haline gelirken, Türkiye, Maldivler, Küba ve Sri Lanka’nın ardından en pahalı dördüncü ülke oldu.





Ağustos ayında Rusya için turlar ise ortalama fiyat sadece 79,8 bin ruble oldu. Böylece Rusya, en ucuz tatil destinasyonu haline geldi.





ATOR'a göre, bu ay Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’a yapılan bir haftalık tatil ortalama 150 bin rubleye mal olurken Tayland'a yapılan turlar için ortalama 175,8 bin ruble ödenmesi gerekiyor.





Türkiye, son aylarda en çok fiyat artışı yaşanan ülke oldu. Ortalama bir hafta tatil Türkiye’de 183 bin rubleye çıkıyor. Sri Lanka için 213 bin ruble, Küba için 238,8 bin ruble, Maldivler için ise 392 bin ruble ödemek gerekiyor.





Ayrıca, yüksek fiyatlar nedeniyle Türkiye'nin sahil beldelerine yaz turist akışının dinamiklerinin beklenenden önemli ölçüde düşük olduğunu kaydetti. Bununla birlikte, Türkiye Rusya’ya yakın olması hasebiyle hala Rus dış turizminde bir numaralı destinasyon olmayı koruyor.