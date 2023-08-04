Samanyolu Haber /Gündem / Ruslar için Türkiye en pahalı ilk beş ülke arasına girdi /04 Ağustos 2023 10:18

Ruslar için Türkiye en pahalı ilk beş ülke arasına girdi

Türkiye'de yapılan son zamlardan sonra Avrupalı turistler için her ne kadar hala cazip olsa da özellikle Rusları etkilemiş gözüküyor

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Ruslar için Türkiye’de ortalama bir haftalık tur paketi fiyatı 183 bin rubleye (2 bin dolar) çıktı. Böylece Türkiye son yapılan zamlarla birlikte turizmde en pahalı ilk beş ülke arasına girmiş oldu.

Tur Operatörleri Birliği (ATOR) İcra Direktörü Maya Lomidze'nin yayınladığı raporuna göre, Rusya en ucuz turizm destinasyonu haline gelirken, Türkiye, Maldivler, Küba ve Sri Lanka’nın ardından en pahalı dördüncü ülke oldu.

Ağustos ayında Rusya için turlar ise ortalama fiyat sadece 79,8 bin ruble oldu. Böylece Rusya, en ucuz tatil destinasyonu haline geldi.

ATOR'a göre, bu ay Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’a yapılan bir haftalık tatil ortalama 150 bin rubleye mal olurken Tayland'a yapılan turlar için ortalama 175,8 bin ruble ödenmesi gerekiyor.

Türkiye, son aylarda en çok fiyat artışı yaşanan ülke oldu. Ortalama bir hafta tatil Türkiye’de 183 bin rubleye çıkıyor. Sri Lanka için 213 bin ruble, Küba için 238,8 bin ruble, Maldivler için ise 392 bin ruble ödemek gerekiyor.

Ayrıca, yüksek fiyatlar nedeniyle Türkiye'nin sahil beldelerine yaz turist akışının dinamiklerinin beklenenden önemli ölçüde düşük olduğunu kaydetti. Bununla birlikte, Türkiye Rusya’ya yakın olması hasebiyle hala Rus dış turizminde bir numaralı destinasyon olmayı koruyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ruslar için Türkiye en pahalı ilk beş ülke arasına girdi Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:28:56