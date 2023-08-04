‘Emanetçi-Ağabey Başkan’ formülü destek bulmadı

CHP'deki değişim tartışmaları da değişime uğradı. Değişim isteyenlerin gündeme getirdiği “yerel seçime kadar emanetçi genel başkan” ya da “ağabey” formülü tartışılıyor. Emanetçi formülü için CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın telaffuz edildi. Buna Engin Altay, Haluk Koç ve Murat Karayalçın isimleri de eklendi. Ancak bu formül örgütte karşılık bulmadı. CHP'de yönetim ve örgütteki değişimlerin ardından kurultay takviminin başlaması ve tüzük değişikliği çalışmaları devam ediyor. Genel merkez yönetimine muhalif olan isimler ise örgütte istediği destek ve başarıyı yakalayamadı.





İKİNCİ BİR ADAY YOK





Kurultay takvimi işledikçe ‘Emanetçi' formülü zaman sınırlamasına takılıyor. Şimdiye kadar açık ve net bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun karşısına ‘Ben adayım' diye çıkış yapan olmadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da en çok eleştirildiği konu bu oldu. Parti içi muhalefetin örgütte karşılığının yetersiz kalması ve yaşanan tartışmaların partiyi yıpratması bazı isimlerin de tavır değiştirmesine neden oldu. Bu nedenle de genel başkan değişimi isteyen isimlerin Kılıçdaroğlu'na giderek “özür dilediği” belirtildi.





Kılıçdaroğlu ise kararsız kalan isimlerle de temaslarını sürdürüyor ve radikal bir tüzük değişikliği çıkışı yapmaya hazırlanıyor. Ön seçim ve milletvekilliğinde 3 dönem kuralını içeren, delege üzerinde baskı kurmayı engelleyen, kadın ve gençlere daha çok olanak sağlayan bir dizi değişiklik planlandı. Bu çıkışın eleştirilere yönelik bir samimiyet testi olacağı belirtiliyor.



