Samanyolu Haber /Gündem / Rusya Kerç Boğazı'nı gemi trafiğine kapattı /04 Ağustos 2023 10:30

Rusya Kerç Boğazı'nı gemi trafiğine kapattı

Rusya, Kerç Boğazı'nda gemi trafiğini yasakladı

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Ukrayna ordusunun saldırı girişimlerinin artırması sonrası Karadeniz ile Azak Denizi'ni birbirine bağlayan Kerç Boğazı'nda gemi, denizaltı ve İHA trafiğini Rusya yasakladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kerç Boğazı'nda bulunan Kırım Köprüsü ile diğer kritik altyapı tesislerine yönelik saldırılarını ve saldırı girişimlerini artırması karşısında, bölgede güvenliğin sağlanması adına yeni önlemler almaya devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kerç Boğazı'ndan tüm gemiler ile yüzer araçlar ve denizaltıların seyretmesi, İHA'ların uçması, bireylerin suda bulunması ve diğer faaliyetler yasaklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Karadeniz'den gelen gemiler için özel denetleme bölgesi kurdu. Gündüz saatlerinde güvenli güzergahlarda ve tavsiye edilen rotalarda Kerç Boğazı'nı transit geçecek ya da Kerç Boğazı'ndaki limanlara girecek gemiler, Savunma Bakanlığı'nın getirdiği yasağın kapsamı dışında tutuldu.
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