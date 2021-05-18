Helallik isteyen Erdoğan'a cevap: Siyasetçi, milletiyle sandıkta helalleşir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisini Meclis'teki grup toplantısında konuştu. Erdoğan'a seslenen Akşener, "Kürsüden sallamayı liderlik sananların devri bitiyor. Liderlik hamasetle değil icraatla olur" diye konuştu. Akşener, esnaftan ve çalışandan "Helallik" isteyen Erdoğan'a "Milletimizin yakasından bir düşün artık. Hangi yüzle bu milletten helallik istiyorsun? Ayıptır, günahtır. Mesela git o 5 müteahhitten helallik iste. Mesela git Saray'da beslediğin 5 maaşlı danışmanlardan, yandaşlardan, trollerden ve malum vakıflardan helallik iste" diye seslendi.





Gündeme ilişkin aıklamalarda bulunan Meral Akşener, Gazze'de gerçekleşen İsrail saldırılarına da tepki gösterdi. İktidarı eleştiren Akşener, "Savaş tüccarları kazandı, Gazzede'ki siviller, İsrail demokrasisi kaybetti. Malesef bu dönemde ülkemizden somut bir adım görmedik. Bol miktarda hamaset var" dedi.







Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:







"Dünya siyasetinde bir değişim var. Ergen tavırlı popülist liderler, seçimleri birer birer kaybedip, tarihin tozlu sayfaları arasına karışıyor. Ama her biri, giderayak bir kriz üretmekten kendini alamıyor. Nitekim bunun son örneğini, Filistin’de yaşıyoruz. Gözümüzün önünde bir insanlık dramı yaşanıyor. Siviller, kadınlar ve çocuklar insafsızca katlediliyor.







Bu insanlık ayıbı karşısında, maalesef ülkemizi yönetenlerden, İsrail’i caydıracak, Filistinlilerin hayatını iyileştirecek, somut tek bir adım göremedik. Mesela, İsrail ile aramızda, 6 milyar doları aşan ticari ilişkiler var. Peki bu ilişkiler askıya alındı mı? Alınmadı. Mesela, Kürecik Radar Üssü var değil mi? İran’dan İsrail’e yapılacak bir saldırıyı haber vermesi planlanıyor. Peki bu üs kapatıldı mı? Hayır. Bunların hiçbiri yok. Peki ne var? Bol miktarda hamaset var. Kürsüden tarih tiratları var. A Haber’de, Yeni Şafak’ta ateşli yorumlar var, yazılar var. Gerçi bu hususta, arkadaşların hakkını teslim etmemiz lazım. Doğu Türkistan için bu kadarını bile yapamadılar. Dün kürsüden insanlık nutukları atan Sayın Erdoğan, Çin mezalimine karşı, Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz için ağzını bile açamamıştı."







ERDOĞAN'A SERT SÖZLER





"Sayın Erdoğan; kürsüden sallamayı liderlik sananların devri, artık bitiyor. Milletimiz, televizyonlarda estirilen hamaset rüzgarlarına artık inanmıyor. Samimiyetsiz ağlak tavırlarınızla, Filistin için çok şey yapıyormuş gibi görünme çabanızı, artık kimse yemiyor. Devlet insanlığı, kürsü şovlarıyla değil, akıllı bir diplomasiyle olur. Liderlik, hamasetle değil, icraatla olur. Samimiyetle olur, tutarlılıkla olur, ciddiyetle olur. Boş konuşmayı bırakıp, gerekeni yapacaksın. Tabi bunu yaparken de, korkmayacaksın, dik duracaksın, İsrail’e yaptığın gideri, Çin’e de yapabileceksin. Türk Devleti’nin Cumhurbaşkanı’na yakışan budur. Bu vesileyle, Netenyahu ve destekçilerini şiddetle kınıyor, uluslararası toplumu, bu insanlık ayıbına karşı, Filistinlilerin yanında birlik olmaya ve Netenyahu vahşetine dur demeye çağırıyorum."





"AK PARTİ BALONU PATLAMIŞTIR"







Şu bir gerçek ki, Ak Parti balonu artık patlamıştır... Bak ben sana doğru adresleri söyleyeyim; mesela git, milletimizin alın teriyle kasalarını doldurduğunuz, o beş müteahhitten helallik iste. Mesela git, arpalığa çevirdiğin yönetim kurullarına atadığın, gelin, damat ve kayınçolardan helallik iste. Mesela git, sarayda beslediğin, 5 maaşlı danışmanlardan, yandaşlardan, trollerden ve malum vakıflardan helallik iste. Daha dün, 'işyerleri kapanıyor diyenler yalan söylüyor.' diyordun, bugün utanmadan, onlardan helallik istiyorsun. Dün, eve ekmek götüremiyoruz diyen esnafa, 'abartıyor' diyordun, bugün utanmadan, onlardan helallik istiyorsun. Dün, feryat eden çiftçiye, “terörist” diyordun, bugün utanmadan, onlardan helallik istiyorsun"





"HELALLİK ALAMAZSIN"





"Alamazsın Sayın Erdoğan. Ekmeği haram ettiğin işçiden, helallik alamazsın. Hayalleri haram ettiğin gençten, helallik alamazsın. Tok yatmayı haram ettiğin garibandan, helallik alamazsın. Siftahı haram ettiğin esnaftan, helallik alamazsın. Hasadı haram ettiğin çiftçiden, helallik alamazsın. Yazmayı haram ettiğin gazeteciden, helallik alamazsın. Düşünmeyi haram ettiğin akademisyenden, helallik alamazsın. Kadroyu haram ettiğin öğretmenden, helallik alamazsın. Emekliliği haram ettiğin EYT’lilerden, helallik alamazsın. Takdiri haram ettiğin sağlıkçılardan, helallik alamazsın. Huzuru haram ettiğin kadınlardan, helallik alamazsın. Aşıyı haram ettiğin milyonlardan, helallik alamazsın. Günahına girdiğin nice masumdan, helallik alamazsın. Bir damla huzuru, iki dirhem tebessümü haram ettiğin milletimizden, helallik alamazsın. Kaz Dağları’ndan, İkizdere’den, Harran’dan, Hasankeyf’ten, Kuzey Ormanları’ndan, Salda Gölü’nden, Soma’dan helallik alamazsın. Türkiye’nin cennet köşelerinde yapılan haram işlerden helallik alamazsın. Olmaz. Böyle yüzsüzlük, böyle utanmazlık, böyle terbiyesizlik olmaz. Sen haram içinde sefa sürerken, dar günde tek başına bıraktığın milletimizden, şimdi çıkıp da, helallik alamazsın Sayın Erdoğan.





Ama illaki helalleşmek istiyorsan, Ben sana yolunu söyleyeyim. Siyasetçi, milletiyle kürsüden attığı nutukla helalleşmez. Siyasetçi, milletiyle sandıkta helalleşir. Madem helallik alacaksın, önce aziz milletimizin önüne sandığı getireceksin, helalliği öyle isteyeceksin. Sandığı getireceksin, milletimiz sana ne diyecek göreceksin. Öyle kürsülerden üfürmekle olmaz. Halep oradaysa, arşın burada. Madem helallik alacağına eminsin, buyur bakalım, hodri meydan!"