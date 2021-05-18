Samanyolu Haber /Gündem / Süleyman Soylu'nun danışmanı Sedat Peker paylaşımını sildi /18 Mayıs 2021 11:25

Süleyman Soylu'nun danışmanı Sedat Peker paylaşımını sildi

Sedat Peker'e yanıt veren Soylu'nun danışmanının bakanlıklarda başka görevleri olduğu da ortaya çıktı. Ayrıca Peker'e övgü dolu paylaşımını da sildi

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Sedat Peker son yayınladığı videoda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Ali Faik Hacıoğlu'ndan da bahsetti. Peker, Hacıoğlu için "Süleyman Soylu'nun Ali Faik Hacıoğlu diye danışmanı var. Bu kişi 1,6 milyon liralık arabaya biniyor. Trabzon'a 5 milyon TL'ye ev yaptırıyor. Danışman maaşı 10 bin TL ya vardır ya yoktur. Danışmanı bile zengin..." ifadesini kullandı.

Hacıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Peker'e yanıt verdi. Hacıoğlu açıklamasında söz konusu evin yapımını ailesiyle birlikte, İçişleri Bakanlığı danışmanlığına getirildiği 2016 yılında tamamladıklarını savundu ve evin ifade edilen rakamın 6'da birine mal edildiğini öne sürdü. Söz konusu otomobili ise "hemen hemen 1 yıl önce yarısını borçlanarak 877 bin TL'ye aldığını" söyleyen Hacıoğlu aracı bir süre önce "borçlarını ödemek için" satışa çıkardığını iddia etti.

Hem Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Türkiye Okul Sporları Federasyonu’nun hem de İçişleri Bakanlığı’na bağlı Spor Derneği’nin Yönetim Kurulu’nda görev aldığı da ortaya çıkan Hacıoğlu geçmişte Peker'e yönelik övgü dolu paylaşımını da sildi. 


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