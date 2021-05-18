Samanyolu Haber /Gündem / İsrail saldırıları Gazze'deki koronavirüs test laboratuvarını kullanılmaz hale getirdi /18 Mayıs 2021 11:02

İsrail saldırıları Gazze'deki koronavirüs test laboratuvarını kullanılmaz hale getirdi

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki tek koronavirüs test laboratuvarının kullanılamadığı ve test yapılamadığı belirtildi.

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Gazze'de bulunan Al-Rimal koronavirüs test kliniği, İsrail'in düzenlediği hava saldırıları nedeniyle kullanılamıyor. 

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, klinikle birlikte bölgedeki Sağlık Bakanlığı ve Katar Kızılayı'nın bulunduğu binanın da saldırılar nedeniyle çalışamaz durumda olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Yousef Abu al-Rish, bakanlığa yapılan saldırılar nedeniyle bazı tıbbi personelin yaralandığı ve bazılarının durumunun ise ağır olduğunu söyledi. 
Hükümet Sözcüsü Eşref Kudra ise, İsrail'in saldırılarının 'Sağlık bakanlığının koronavirüsle mücadeledeki çabalarını baltalamakla tehdit ettiğini' söyledi ve saldırılar nedeniyle test merkezinin durduğunu açıkladı. 

İsrail'in saldırılarından önce, Gazze'de günde ortalama 1600 kişiye koronavirüs testi yapılıyordu. 

Öte yandan, DSÖ de bölgede 103 bin kişinin koronavirüse yakalandığını ve 930'dan fazlasının ise hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 1100 kişinin yaralandığını açıkladı.
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