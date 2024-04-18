Samanyolu Haber /Dünya / Helikopter düştü, genelkurmay başkanı öldü /18 Nisan 2024 20:28

Helikopter düştü, genelkurmay başkanı öldü

Kenya’da helikopter kazasında genelkurmay başkanının öldüğü bildirildi.

SHABER3.COM

Kenya’nın batısında askeri helikopter düştü. Helikopterde yer alan 8 askerin öldüğü açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hussein Mohamed, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Kenya Savunma Kuvvetleri’ne ait helikopterin düşmesinin ardından Kenya Devlet Başkanı William Ruto’nun Ulusal Güvenlik Konseyi’ni acil olarak topladığını duyurdu.

Reuters, bir diplomat ile hükümete yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde helikopterde Genelkurmay Başkanı Francis Ogolla’nın da bulunduğu ve kazada hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ogolla'nın ölümü daha sonra devlet başkanı Ruto tarafından da doğrulandı. Ruto, “Francis Ogolla, sekiz kişiyle birlikte helikopter kazasında öldü” açıklamasında bulundu.

Kenya’da Haziran 2021'de bir helikopter başkent Nairobi'de iniş yaparken düşmüş ve 10 asker hayatını kaybetmişti.


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