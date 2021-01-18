Hem Korona hem de kuş gribi!

Japonya'da kuş gribi salgını sebebiyle en az 6 milyon kümes hayvanının itlaf edileceği belirtildi.





2020 yılı kasım ayında Japonya'nın Kagawa eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde ortaya çıkan ve ülkenin farklı bölgelerine yayılan kuş gribi salgınında itlaf çalışmaları sürüyor.





15 eyalette görülen toplu kuş gribi vak'ası sebebiyle itlaf edilen kümes hayvanlarının sayısının bu sezonda rekor seviyeye ulaştığı bildirildi.





Japonya hem Koronavirüs salgını hem de kuş gribi ile mücadele ediyor.





Toplam 36 tesiste itlaf edilen tavuk sayısı 5,8 milyon olurken, önceki rekorun virüsün daha az bulaşıcı bir türü sebebiyle toplam 5,78 milyon tavuğun itlaf edildiği 2005-2006 sezonuna ait olduğu öğrenildi.





DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİ YETERSİZ TESİSLER VAR





Japon kamu yayıncısı, sağlık otoriteleri tarafından tesislerde yapılan incelemelerde bazı üreticilerin yönergelere uymadığının belirlendiğini duyurdu.





Kimi tesislerin dezenfeksiyon işlemlerinde yetersiz kaldığı tespit edilirken, bazı çiftliklerde ise yabani kuşların içeriye girişine imkân verecek güvenlik açıkları belirlendi.





Uzmanlar, virüsün kümes hayvanlarına bu yolla bulaşmış olabileceğini belirtiyor.