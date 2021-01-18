Rusya'dan Türkiye'ye kötü haber!

Dünyanın en büyük buğday ihracatçısı Rusya, buğdaya getirdiği ton başına 25 euro olan ilave vergiyi artırmaya hazırlanıyor.







Yurtiçinde ihtiyaçları karşılamak ve gıda fiyatlarındaki yükselişi frenlemek adına buğday ihracatında ton başına 25 euro olan ek vergiyi 1 Mart'tan itibaren 50 euroya çıkarmayı planlayan Rusya, arpa ile mısır için de benzer bir yol takip edecek.





Rusya Tarım Bakanlığı, buğday ihracatına ton başına 50 euro vergi getirilmesini teklif etti.





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Söz konusu karar, Rus buğdayının en büyük alıcıları olan Türkiye, Mısır ve Bangladeş gibi ülkelerin ithalat faturasının kabaracağı anlamına geliyor.





Bakanlık, buğday ithalatı vergisini 15 Şubat'tan 15 Mart'a kadar önceden planlandığı gibi ton başına 25 euroda tutmayı teklif etti. Bakanlık aynı zamanda 15 Mart'tan itibaren arpaya ton başına 10 euro ve mısıra ton başına 25 euro vergi getirilmesini teklif etti.





Rusya Ekonomi Bakanı Maxim Reshetnikov da buğday ihracatında alınan verginin 1 Mart'tan itibaren yükseltileceğini teyit etti.





İÇ PİYASADA FİYAT ARTIŞINA KARŞI TEDBİR





Reshetnikov, 1 Mart-30 Haziran tarihleri arasında buğday ihracatında ton başına 50 euro vergi uygulamasına yöenlik olarak, "Yurt içi fiyatlar üzerinde daha fazla baskıyı önlemeye ihtiyaç var." açıklamasında bulundu.





Rusya, iç piyasadaki fiyat artışlarını durdurmak için ocak ve mart ayları arasında devlet stokundan iç piyasaya yaklaşık 75 bin ton tahıl satmayı planlıyor.







Rusya Tarım Bakanlığı, 1 Temmuz 2021'de başlayacak bir sonraki pazarlama sezonunda un değirmencilerinden gelen talebe odaklanan yeni devlet tahıl stokunu yaklaşık 2,5-3,5 milyon tona çıkaracak.