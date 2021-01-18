Bahçeli'nin danışmanı: Üç yumruk için ortalığı ayağa kaldırıyorlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı Yıldıray Çiçek, MHP'nin yayın organı Türkgün'deki "Bu muhalefetin aklı ve karakteriyle hukuk aranmaz!" başlıklı yazısında, saldırıyı ele alırken muhalefet liderlerini Selahattin Demirtaş'la ilgili çağrıları üzerinden hedef alıp "Bugün Selçuk Özdağ ve diğerleri üç yumruk yedi diye ortalığı ayağa kaldıran Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan 846 kişinin azmettirici katilini hemen serbest bırakın demiyor mu?" diye yazdı.

Eli sopalı ittifak!







Aynı söylemi "İki tokat, üç sopa yiyen için ortalığı ayağa kaldırıp, 846 kişinin katilini “serbest bırakın” demek bu kadar basit olmamalı… " diyerek devam ettiren Çiçek, yazısının devamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alıp CHP lideri için "CHP’yi terör örgütlerinin avukatı haline getiren Kemal Kılıçdaroğlu’na hiçbir şey demiyorum. Allah bize onun terör örgütlerine yardım ve yataklık suçu yüzünden yargılandığı günleri gösterir inşallah diyorum sadece… Ben Kemal Kılıçdaroğlu’nun ihanetler peşinde koşmaktan ruh sağlığını da yitirdiğini düşünüyorum" dedi.





"Saldırıya uğrayan herkese “geçmiş olsun” diyelim, yaşanan olayları hepimiz kınayalım" diyen Çiçek, "Ama 846 kişinin katili terörist Demirtaş için “Suçu nedir, niçin hapiste tutuyorsunuz, hemen serbest bırakın” diyen şeref ve haysiyet yoksunluğunuzun bize bir izahını yapın… Derhal yapın ki karşımızda nasıl bir ruh hastası muhalefet var, bunu anlayalım" ifadelerini kullandı.

Yıldıray Çiçek Bahçeli'yle birlikte 180 derece döndü, bugünlerde her kesimden muhaliflere hakaret ediyor







'ERDOĞAN'A HAKARET' MAHKUMİYETİNDEN MUHALİFLERE HAKARETE





MHP'nin muhalefette olduğu dönemde Ortadoğu Gazetesi'nde yazan Yıldıray Çiçek, o günlerde yazdığı sert yazılarla Erdoğan ve AKP yönetimini ağır ifadelerle eleştiriyordu. Çiçek, daha önce Erdoğan'a hakaret suçundan maddi tazminat da ödemişti. Cumhur İttifakı'nın kurulmasıyla saf değiştiren Çiçek, bu kez muhalif kesime ağır hakaretler içeren yazılarını MHP'nin yeni yayın organı Türkgün'de yayınlıyor.