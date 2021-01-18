Gelecek Partisi İl Başkanı tutuklandı

Ardahan Cumhuriyet Savcılığı’na giden Züleyha Toprak, eşi Celil Toprak’ın kendisine sürekli şiddet uyguladığını, dün öğle saatlerinde çıkan tartışmada tekme ve yumruklarla kendisini darp ettiğini ve bu sırada burnunun kırıldığını belirterek suç duyurusunda bulundu.







Toprak’ın şikâyeti üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılığın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınan Gelecek Partisi İl Başkanı Celil Toprak ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.





Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı Celil Toprak tutuklandı.





Adliyeye sevk edilen üç çocuk babası Celil Toprak savcılıktaki ifadesinin akabinde çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak Ardahan Cezaevi'ne gönderildi.





1 Ocak'ta da Gelecek Partisi Adana İl Başkanı Kenan Akkaya da iki kardeşiyle birlikte “yağma” suçundan tutuklanmıştı.