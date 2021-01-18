Mahsur kalan madencilerden bazıları yaşıyor!

Çin'in doğusunda Şantung'daki Huşan altın madeninde mahsur kalan işçilerin arama-kurtarma görevlilerine bir not ulaştırmayı başardığı belirtildi.





Çin devlet haber ajansı (Xinhua) notta ne yazdığıyla ilgili ayrıntı paylaşmadı. İlgili haberde madene sarkıtılan ipleri işçilerin çektiğinin hissedildiği belirtildi.





10 İŞÇİ HÂLÂ MADENDE MAHSUR





Xinhua'nın aktardığına göre 10 Ocak'taki patlamadan madendeki 22 işçiden en az 12'si kurtuldu. Diğer 10 işçinin akıbetinin bilinmediği belirtildi.





10 Ocak'ta meydana gelen patlama, olaydan 30 saat sonrasına kadar duyurulmamıştı. Bu sebeple iki yerel yetkili görevden alındı.