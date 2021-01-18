Samanyolu Haber /Dünya / Belirsizlik fazla, sınırlar 1 yıl daha kapalı /18 Ocak 2021 12:34

Belirsizlik fazla, sınırlar 1 yıl daha kapalı

Avustralya hükûmeti, 2021 yılında nüfusun büyük bir bölümü aşılansa bile sınırları açmayabileceğini kaydetti.

SHABER3.COM

Avustralya Sağlık Bakanı Brendan Murphy, "Avustralya nüfusunun çoğu Koronavirüs'e karşı aşılanmış olsa bile bu yıl yabancı yolculara karşı sınır kapılarımızı açmayı beklemiyoruz." dedi.

Murphy, ABC'ye verdiği mülakatta sınırların bu yıl yeniden açılıp açılmayacağı sorusuna, "Bu cevabı olmayan bir soru. Cevap muhtemelen 'hayır'. Bu yılın çoğunu sınır kısıtlamalarıyla geçireceğiz, nüfusun çoğunu aşılamış olsak bile bunun virüsün bulaşmasını engelleyip engellemeyeceğini bilmiyoruz ve muhtemelen karantina bir süre daha devam edecek." dedi.

"HÂLÂ ÇOK FAZLA BELİRSİZLİK VAR"

Murphy, ülkeyi yabancı turistlere açmanın ne zaman güvenli olacağını doğru bir şekilde tahmin etmek için hâlâ çok fazla belirsizlik olduğunu sözlerine ekledi.
AVUSTRALYA - TDV İslâm Ansiklopedisi

Avustralya hükûmeti daha önce ülkeyi 17 Mart 2021'e kadar yabancı turistlere kapatmıştı.

Ulaştırma Bakanı Michael McCormack geçen ay yaptığı açıklamada, "Uluslararası seyahatler Avustralyalılar için bir risk oluşturmadığında uluslararası sınırlar açılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede salgının başından bu yana 28 bin 721 Koronavirüs vak'ası bildirilirken, 909 kişi Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Belirsizlik fazla, sınırlar 1 yıl daha kapalı Sonraki Haber >>

"Perinçek devlet adamı, Merkel değil ha!"

"Naci Ağbal'a yol gözüktü"

TRT'nin içler acısı hali

TRT'nin içler acısı hali

Ankara'nın göbeğinden kayboldu

Ankara'nın göbeğinden kayboldu

ABD Kongre Binasında inanılmaz görüntüler

ABD Kongre Binasında inanılmaz görüntüler

Çalınan kürsü yerine döndü

Çalınan kürsü yerine döndü

Stromboli Yanardağının patlama anı ortaya çıktı

Stromboli Yanardağının patlama anı ortaya çıktı

İşte gerçek trafik canavarı

İşte gerçek trafik canavarı

Bariyerleri fark etmeyince dağıldı

Bariyerleri fark etmeyince dağıldı

Açlık=RTE!

Açlık=RTE!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:25:13