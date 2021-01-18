Belirsizlik fazla, sınırlar 1 yıl daha kapalı

Avustralya Sağlık Bakanı Brendan Murphy, "Avustralya nüfusunun çoğu Koronavirüs'e karşı aşılanmış olsa bile bu yıl yabancı yolculara karşı sınır kapılarımızı açmayı beklemiyoruz." dedi.





Murphy, ABC'ye verdiği mülakatta sınırların bu yıl yeniden açılıp açılmayacağı sorusuna, "Bu cevabı olmayan bir soru. Cevap muhtemelen 'hayır'. Bu yılın çoğunu sınır kısıtlamalarıyla geçireceğiz, nüfusun çoğunu aşılamış olsak bile bunun virüsün bulaşmasını engelleyip engellemeyeceğini bilmiyoruz ve muhtemelen karantina bir süre daha devam edecek." dedi.





"HÂLÂ ÇOK FAZLA BELİRSİZLİK VAR"





Murphy, ülkeyi yabancı turistlere açmanın ne zaman güvenli olacağını doğru bir şekilde tahmin etmek için hâlâ çok fazla belirsizlik olduğunu sözlerine ekledi.





Avustralya hükûmeti daha önce ülkeyi 17 Mart 2021'e kadar yabancı turistlere kapatmıştı.





Ulaştırma Bakanı Michael McCormack geçen ay yaptığı açıklamada, "Uluslararası seyahatler Avustralyalılar için bir risk oluşturmadığında uluslararası sınırlar açılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.





Ülkede salgının başından bu yana 28 bin 721 Koronavirüs vak'ası bildirilirken, 909 kişi Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.