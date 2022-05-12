Samanyolu Haber /Gündem / Hemşireler arasında 'beyin göçü' uyarısı /12 Mayıs 2022 21:13

Hemşireler arasında 'beyin göçü' uyarısı

Uygulanan şiddet ve yetersiz maaşlar nedeniyle bir süredir gündemde olan doktorların yurt dışına gitmesi konusundaki endişenin hemşireler arasında da yayıgınlaştığı belirtildi.

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Bir süredir gündemde olan doktorların uygulanan şiddet ve yetersiz maaşlar nedeniyle yurt dışına gitmesi durumuna benzer bir tablonun hemşireler arasında da bulunduğu ifade edildi.

12 Mayıs Hemşireler Günüdolayısıyla yaptığı açıklamada konuyu gündeme getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Fethi Açıkel, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya verdiğimiz soru önergesinde de son yıllarda kaç hemşirenin istifa ettiğini ve yurtdışına çıkış için ‘İyi Hal Belgesi’ talep ettiğini sorduk, cevap bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA'YA SORDU

Evrensel'de yer alan habere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Fethi Açıkel, 12 Mayıs Hemşireler Günü vesilesiyle, hemşirelerin sorunlarına ve hemşireler arasında yaygınlaşan beyin göçünü sorununa dikkat çeken bir açıklama yaptı. CHP’li Açıkel, bu konu hakkındaki soru önergesinde tespitlerini ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle sorduğu soruları paylaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, “Son dönemde, artık sadece hekimler arasında değil, hemşireler arasında da ciddi bir yurtdışına çıkış eğilimi yani ‘hemşire göçü’ başlamış durumda. Bu konuda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya verdiğimiz soru önergesinde de son yıllarda kaç hemşirenin istifa ettiğini ve yurtdışına çıkış için ‘İyi Hal Belgesi’ talep ettiğini sorduk, cevap bekliyoruz. Eğer göç tehlikesinin ciddiyeti kavranmaz ve hızla gerekli tedbirler alınmazsa, hekimlerimizin ve hemşirelerimizin yurtdışına göçü, sağlık sistemimizdeki telafisi mümkün olmayan hasarlara neden olacaktır. Cumhuriyetimizin gururu sağlık ordumuzun ve genç kuşak vasıflı işgücünün yurtdışına göçünün engellenmesi, CHP’nin ve Millet İttifakı iktidarının önceliklerinden birisi olacaktır.”
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