Samanyolu Haber /Gündem / Hepsini bilinçli yaptı: Hastane 'akıllıdır' raporu verdi /24 Aralık 2019 16:40

Hepsini bilinçli yaptı: Hastane 'akıllıdır' raporu verdi

Ordu'da yolda yürüyen Ceren Özdemir'i öldüren, bir polisi bıçaklayan ve daha önce de cinayet suçu işlemiş katil Özgür Arduç'un akıl sağlığının yerinde olduğu saptandı.

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Cezaevlerinde Hizmet hareketi mensuplarına yer açmak için, bir çocuğu öldürdüğü için kapalı tutulması gereken yüksek güvenlikli cezaevinden çarşı iznine çıkılabilen açık cezaevine nakledilen ve buradan firar eden tehlikeli katil Özgür Arduç çıktığında seri cinayetler tasarlamış ve ilk olarak Ordu'da, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklayarak öldürmüştü. 
Katil ve son maktül Ceren Özdemir

Aynı gün bir de polisi ağır yaralayan ve tutuklanan Özgür Arduç, dünkü mahkemesinin ardından, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Özgür Arduç'a akıl sağlığının yerinde olduğuna dair Cezai ehliyeti tamdır raporu verildi. 

Arduç dün mahkemede 'ben hastayım beni tedavi edin' şeklinde konuşmuştu.
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