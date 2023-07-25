Her gün zeytinyağı tüketmek bunamadan ölüm riskini yüzde 28 azaltabilir

Bilim insanları, her gün yarım çorba kaşığından fazla zeytinyağı tüketen kişinin bunamadan (demans) ölme riskinin yüzde 28 oranında düşebileceğini duyurdu.

Euronews.com 'da yer alan haberde Bilim insanları zeytinyağının bunamadan (demans) ölme riskini yüzde 28 oranında düşürebileceğini duyurdu.

Harvard'daki araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmaya göre, margarin ve ticari mayonez gibi yağlar yerine zeytinyağı kullanmak demanstan ölme riskini azaltabilir.

Araştırmada, her gün yarım çorba kaşığından fazla zeytinyağı alan kişinin bunamadan ölme riskinin, hiç zeytinyağı tüketmeyen veya nadiren tüketenlere kıyasla yüzde 28 daha düşük olduğu tespit edildi.

Bilim insanları, diyet ve demansa bağlı ölüm arasındaki ilişkiyi araştıran ilk çalışmada, otuz yıl boyunca 90 binden fazla Amerikalının diyet anketlerini ve ölüm kayıtlarını analiz etti. Bunlardan 4 bin 749'unun demans nedeniyle öldüğü kaydedildi.

Araştırmacılar çalışmanın, diğer yağların yerine zeytinyağı kullanmanın da sağlıklı bir beslenmeyi desteklemeye yardımcı olabileceğine dair kanıtları desteklediğini söyledi.

Kalp ve beyin sağlığı için önemli





Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu'ndan araştırmacı Anne-Julie Tessier, sağlıklı bir diyetin parçası olarak tüketilen ve 'süper gıda' örneği olarak gösterilen zeytinyağının kalp ve beyin sağlığına iyi geldiğinin altını çizdi.





Araştırmacı, bu çalışmada zeytinyağı ve demans ölüm riski arasındaki ilişkinin genel diyet kalitesinden bağımsız olduğunu belirtti.





Tessier, "Zeytinyağındaki bazı antioksidan bileşikler kan-beyin bariyerini geçerek potansiyel olarak beyin üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olabilir. Zeytinyağının kardiyovasküler sağlığa fayda sağlayarak beyin sağlığı üzerinde dolaylı bir etkiye sahip olması da mümkün" diye konuştu.





Önceki araştırmalar, işlenmiş veya hayvansal yağlar yerine zeytinyağı kullanan kişilerin daha sağlıklı diyetlere ve potansiyel olarak daha iyi sonuçlara sahip olma eğiliminde olduğunu gösterdi.





Halk arasında bunama olarak bilinen demans, hafızanın ve diğer zihinsel yeteneklerin sosyal ve iş hayatını etkileyecek düzeyde bozulması olarak ifade ediliyor. Beyindeki fiziksel değişikliklerden kaynaklanan hastalığın yaygın türü Alzheimer olarak biliniyor.