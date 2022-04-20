Samanyolu Haber /Gündem / "Her ne suretle olursa olsun..." /20 Nisan 2022 22:36

"Her ne suretle olursa olsun..."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, memurluktan istifa eden doktorlarla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. Koca paylaşımında, istifa eden doktorların bir defaya mahsus omak üzere kanunda belirtilen süreleri beklemeksizin asistanlığa başlayabileceklerini ifade etti.

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Memurluktan istifa eden doktorlarla ilgili bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, memurluktan istifa eden doktorların bir defaya mahsus omak üzere kanunda belirtilen süreleri beklemeksizin asistanlığa başlayabileceklerini ifade etti.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Her ne suretle olursa olsun, MEMURİYETTEN İSTİFA ETMİŞ OLAN ve SON TUS sınavındaki başarısıyla Eğitim ve Araştırma Hastaneleri dâhil olmak üzere bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenler, bir defaya mahsus, kanunda belirtilen süreleri beklemeksizin asistanlığa başlayabilecek.

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