Samanyolu Haber /Gündem / THY'den yüzde 40 ila yüzde 50 oranında zam kararı /20 Nisan 2022 22:43

THY'den yüzde 40 ila yüzde 50 oranında zam kararı

Yükselen enflasyonla birlikte artan maliyetlerle ilgili yeni zam haberleri gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Türk Hava Yolları'ndaki (THY) biletleme servis ücretlerinin de zamlandığı duyuruldu.

SHABER3.COM

Yükselen enflasyon ve artan enerji maliyetleri nedeniyle birçok sektörde yaşanan zamlı fiyatlara yenileri ekelnemye devam ediyor.

Bu kapsamda Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi yeniden belirlenen biletleme ücretleriyle ilgili bir bilgilendirmede bulunduğu açıklandı.

Evrensel'de yer alan habere göre Türk Hava Yolları’nın (THY) düzenlediği “Yurt İçi Acente İftarı” programında THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, biletleme servis ücretlerinin yeniden düzenlendiğini açıkladı.

Biletleme servis ücretinin ekonomik kabinde 50 TL’ye, business kabinde ise 75 TL’ye çıkarıldığı bilgisini de paylaşan Bilal Ekşi, bilet hizmet bedellerinin segment başına olacak şekilde düzenlenmesi konusunda da çalışmaların son aşamaya geldiğini, nisan ayı içerisinde bu uygulamaya geçmeyi planladıklarını bildirdi.

Seyahat acentelerinin doğrudan borçlandırma sistemi teminat limiti üzerinden uygulanan yüzde 10 blokajın kaldırıldığını açıklayan Ekşi, 25 Nisan 2022 Pazartesi gününden itibaren teminatların tamamının satış limiti olarak kullanılabileceğini de söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber THY'den yüzde 40 ila yüzde 50 oranında zam kararı Sonraki Haber >>

Bursa'da gardiyanları taşıyan servis aracına saldırı

Bursa'da gardiyanları taşıyan servis aracına saldırı

Ruslar'dan Nazi taktiği

Ruslar'dan Nazi taktiği

Bursa güne patlama dehşeti ile başladı

Bursa güne patlama dehşeti ile başladı

Akit yazarı Hacı Yakışıklı fena 'uçtu'

Akit yazarı Hacı Yakışıklı fena 'uçtu'

İspanya’da 2 ton 900 kg kokain ele geçirildi: 4 Türk gözaltında

İspanya’da 2 ton 900 kg kokain ele geçirildi: 4 Türk gözaltında

Arjantin'de tren raylarına düşen kadın: 'Hayatta kaldığıma şaşkınım'

Arjantin'de tren raylarına düşen kadın: 'Hayatta kaldığıma şaşkınım'

Erdoğan’dan Binali'ye: Bir daha 15 Temmuz’u sorduğunu duymayacağım

Erdoğan’dan Binali'ye: Bir daha 15 Temmuz’u sorduğunu duymayacağım

Mozambikli Hasan-Hüseyin ikiz kardeşlerden “Gül Ahmed’im” performansı

Mozambikli Hasan-Hüseyin ikiz kardeşlerden “Gül Ahmed’im” performansı

Profesör, yurt dışı yolcusu öğrencileri dinlerken ağlamamak için kendini zor tuttu

Profesör, yurt dışı yolcusu öğrencileri dinlerken ağlamamak için kendini zor tuttu

Görüntüleri paylaşıldı! 'Moskova' böyle battı

Görüntüleri paylaşıldı! 'Moskova' böyle battı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:08:38