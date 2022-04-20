THY'den yüzde 40 ila yüzde 50 oranında zam kararı

Yükselen enflasyon ve artan enerji maliyetleri nedeniyle birçok sektörde yaşanan zamlı fiyatlara yenileri ekelnemye devam ediyor.







Bu kapsamda Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi yeniden belirlenen biletleme ücretleriyle ilgili bir bilgilendirmede bulunduğu açıklandı.







Evrensel'de yer alan habere göre Türk Hava Yolları’nın (THY) düzenlediği “Yurt İçi Acente İftarı” programında THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, biletleme servis ücretlerinin yeniden düzenlendiğini açıkladı. Türk Hava Yolları’nın (THY) düzenlediği “Yurt İçi Acente İftarı” programında THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, biletleme servis ücretlerinin yeniden düzenlendiğini açıkladı.

Biletleme servis ücretinin ekonomik kabinde 50 TL’ye, business kabinde ise 75 TL’ye çıkarıldığı bilgisini de paylaşan Bilal Ekşi, bilet hizmet bedellerinin segment başına olacak şekilde düzenlenmesi konusunda da çalışmaların son aşamaya geldiğini, nisan ayı içerisinde bu uygulamaya geçmeyi planladıklarını bildirdi.Seyahat acentelerinin doğrudan borçlandırma sistemi teminat limiti üzerinden uygulanan yüzde 10 blokajın kaldırıldığını açıklayan Ekşi, 25 Nisan 2022 Pazartesi gününden itibaren teminatların tamamının satış limiti olarak kullanılabileceğini de söyledi.