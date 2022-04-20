Charles Michel'den Rusya'ya 'ambargo' açıklaması

Rusya yönetiminin Ukrayna saldırısı kararı sonrasında Moskova yönetimine uygulanan yaptırımlar sürerken, Rusya yönetiminin elindeki en önemli kart olan enerji sektörüyle ilgili de yeni gelişmeler yaşanıyor.





Rusya'ya enerji alanında baskı yapılması konusuna değinen Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in, Rusya'ya petrol ve doğal gaz ambargosu konusunda AB cephesinin er ya da geç bunu uygulayacak bir akrar alacağını düşündüğünü ifade etti belirtildi.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'da yeniden kontrolün sağlandığı Borodyanka kentini ziyaret ettikten sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü ve ortak basın toplantısı düzenledi. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'da yeniden kontrolün sağlandığı Borodyanka kentini ziyaret ettikten sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü ve ortak basın toplantısı düzenledi.

UKRAYNA AÇIKLAMASI









ENERJİ BAĞIMLILIĞI





Rusya'ya petrol ve doğal gaz ambargosu konusunda Michel, "bunun er ya da geç kararlaştırılacağından şahsen emin olduğunu çünkü AB'nin Rusya'ya enerji bağımlılığını durdurmak konusunda kararlı olduğunu" kaydetti.



"Bunlar vahşet. Bunların hepsi suç. Cezalandırılmalıdır. Cezalandırılacaktır." diyen Michel, Ukrayna'yı desteklemek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduklarını çünkü Ukrayna'nın zaferini istediklerini dile getirdi.Michel, AB'nin Ukrayna'nın yanında olacağına dair teminat verdiğini vurgulayarak, "Bugüne kadar birçok somut tedbir kararı aldık. Bu yeterli değil ve bu yüzden Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için sürekli çalışıyoruz." diye konuştu.