Samanyolu Haber /Gündem / Charles Michel'den Rusya'ya 'ambargo' açıklaması /20 Nisan 2022 21:48

Charles Michel'den Rusya'ya 'ambargo' açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi sonrasında ortak bir basın toplantsı düzenleyen Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya'ya petrol ve doğal gaz ambargosu konusuna da değinerek, bunun er ya da geç kararlaştırılacağını düşündüğünü ifade etti.

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Rusya yönetiminin Ukrayna saldırısı kararı sonrasında Moskova yönetimine uygulanan yaptırımlar sürerken, Rusya yönetiminin elindeki en önemli kart olan enerji sektörüyle ilgili de yeni gelişmeler yaşanıyor.

Rusya'ya enerji alanında baskı yapılması konusuna değinen Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in, Rusya'ya petrol ve doğal gaz ambargosu konusunda AB cephesinin er ya da geç bunu uygulayacak bir akrar alacağını düşündüğünü ifade etti belirtildi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'da yeniden kontrolün sağlandığı Borodyanka kentini ziyaret ettikten sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü ve ortak basın toplantısı düzenledi.

"Bunlar vahşet. Bunların hepsi suç. Cezalandırılmalıdır. Cezalandırılacaktır." diyen Michel, Ukrayna'yı desteklemek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduklarını çünkü Ukrayna'nın zaferini istediklerini dile getirdi.

UKRAYNA AÇIKLAMASI

Michel, AB'nin Ukrayna'nın yanında olacağına dair teminat verdiğini vurgulayarak, "Bugüne kadar birçok somut tedbir kararı aldık. Bu yeterli değil ve bu yüzden Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için sürekli çalışıyoruz." diye konuştu.

ENERJİ BAĞIMLILIĞI

Rusya'ya petrol ve doğal gaz ambargosu konusunda Michel, "bunun er ya da geç kararlaştırılacağından şahsen emin olduğunu çünkü AB'nin Rusya'ya enerji bağımlılığını durdurmak konusunda kararlı olduğunu" kaydetti.
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