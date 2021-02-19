"Her talebimiz reddedildi, babama işkence yapıldığını düşünüyorum"

Nursena Küçüközyiğit, babası Hüseyin Galip Küçüközyiğit’in 29 Aralık tarihinde Ankara’da kayıp olduğunu belirterek, “Babam Ankara’nın en işlek yerlerinden birinde kaybedildi. Ne arabası var ne delil. Süreç neden böyle işliyor anlamakta zorlanıyorum. Babamın işkence altında olduğunu düşünüyorum” dedi.





Euronews Türkçe’ye konuşan Nursena Küçüközyiğit, mevcut durumun hem ailesi hem de kendisi için yıpratıcı olduğunu belirterek, “Babam Ankara’nın en işlek yerlerinden birinde kaybedildi. Ne arabası ne de delil var. Ankara’da sinyal takibi talebimiz reddedildi. Kocaeli’nde dosya kapatıldı. Her hukuki başvuruyu yaptık. Süreç neden böyle işliyor anlamakta zorlanıyorum. Babamın işkence altında olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.





Kanala açıklamada bulunan İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Avukat Gülseren Yoleri ise son zamanlarda yaşanan bu kayıpların geçmişte gözaltında kaybedilen insanların hikayeleri ile benzerlik gösterdiğini söyledi.





‘BU TÜR KAÇIRMALARDA İNKAR POLİTİKASINI GÖRÜYORUZ’





Yoleri, ilk etapta kayıp olan bu kişilere sahip çıkılması, durumlarının takibinin yapılması ve gözaltında kaybedileceklerine dair ihtimallerin göz önünde bulundurulmasının önemli olduğunu ifade etti:





“Hüseyin Galip Küçüközyiğit’in hikayesi bundan önce kaçırılan ve kaybedilen insanların hikayeleri ile büyük benzerlik gösteriyor. Bugüne kadar savcılıkların, idari makamların, siyasilerin bu konuya dair hiç bir açıklama getirmemesi aslında oldukça dikkat çekici. Çünkü genellikle bu tür vakalarda biz inkar politikasını görüyoruz. Hep inkar ediliyor, göz altına almadık, nerede olduğunu bilmiyoruz deniliyor. Dolayısıyla savcılık da araştırma yapmıyor. Nitekim Hüseyin Galip Küçüközyiğit’in Kocaeli’nde açılan dosyası da kapatıldı. Etkin soruşturma yapılmaması burada da karşımıza çıkıyor.”



