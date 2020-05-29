Herkes soruyor! Neden Maskesi yok?

Yetkin, "Demokrasi, özgürlükler ve hukuk konusuna geleceğim ama önce virüs. Bir salon dolusu davetli var. Hepsi maskelerini takmış durumda. Tıpkı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın herkese öğütlediği, takmayanları alenen azarladığı gibi. Ama o koca salon içinde bir tek takmayan kendisi. Üstelik kendisi de 65 yaş üstü. İnsanın aklına iki şey geliyor: Ya Cumhurbaşkanı Koronavirüs Covid-19’a yakalanma riskine rağmen, başka herkes gibi görünmek istemiyor, rakibi Joe Biden ile maske taktığı için alay eden ABD Başkanı Donald Trump gibi farkını ortaya koyuyor. Ya da Covid’e yakalanmayacağına, kendisine virüs işlemeyeceğine inanıyor. İlkine, artık o kadarına ihtimal vermiyorum. Ama sebep bağışık olduğuna inanmasıysa, bu durum acaba ilk günlerde Covid’e yakalanması ve hızlı ve güçlü bir tedaviyle iyileşip bağışıklık kazanmış olmasıyla açıklanabilir mi? Bu süreç Sağlık Bakanı Koca’nın denetiminde yürütülmüş olabilir mi?" görüşünü savundu.







Yetkin, "Acaba Erdoğan Şubat, Mart aylarındaki dış temaslarında virüs kaptı ve hızlı bir kürle iyileşti de antikor testlerinde bağışıklık kazandığı mı anlaşıldı? Malum, daha bir süre önce görüştükleri İngiltere Başbakanı Boris Johnson ölümden döndü. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de kendisini karantinaya alıp sonra test yaptırarak kamusal hayata döndüğünü biliyoruz. Kaldı ki, Erdoğan da tedavi görüp Türk hekimleri sayesinde kısa sürede bağışıklık kazandıysa, bu da çıkıp açıklanabilirdi rahatlıkla." ifadesini kullandı.





Yetkin açılışta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de maske taktığının altını çizdi.



