Seyahat yasağı kaldırıldı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının akabinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına dair yeni kararları açıkladı.





Restoranlar, kafeler, plajlar gibi birçok işyerinin açılırken, eğlence mekânları ile nargile satılan yerler kapalı kalmaya devam edecek.





65 YAŞ VE ÜZERİNDEKİLER İÇİN YASAK SÜRÜYOR





65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğünü belirten Erdoğan, 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasının 18 yaş altına uygulanacak şekilde değiştirildiğini belirtti.





Şehirler arası seyahat kısıtlamasının da kalktığını belirten Erdoğan, "Açık havada oturma yerleri olan yerlerdeki konserler saat 24:00 ile sınırlı olmak üzere başlayabilecek." dedi.







KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR:





*Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılıyor.





*Kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak. Kreşler ve gündüz bakım evleri 1 Haziran'da açılacak.





*65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması sürecek. Pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında vatandaşlar istisna kapsamında olacak.





*İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşları, maske, mesafe ve temizlik şartıyla iş başı yapabilecek.





*20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma kısıtlamasının kapsamı 18 yaşa indirildi.





*0-18 yaş grubunun tamamı çarşamba-cuma günleri 14:00-20:00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.





*Restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, kaplıcalar gibi işletmeler 1 Haziran'dan itibaren saat 22:00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak.





*Eğlence mekânları ile nargile satışı yapan işletmeler bu kapsam dışında kalacak.





*Yol güzergâhlarındaki dinlenme tesisleri 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak.





*Plajlar, milli parklar ve bahçeler 1 Haziran'da faaliyete geçecek. Müze ve ören yerleri de 1 Haziran'da açılacak.





*Hayvan satış yerleri 1 Haziran, hipodromlar 10 Haziran'da yeniden faaliyete geçecek.





*Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırıldı. Spor salonları saat 24:00'e kadar hizmet verebilecek.





*Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar kaldırıldı.





*Sürücü ve benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren, kütüphaneler, gençlik merkezleri, kampları 1 Haziran'dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecek.





*Açık havada konserler saat 24:00 ile sınırlı olmak üzere başlayabilecek.



