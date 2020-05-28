Samanyolu Haber /Sağlık / Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye açıklaması /28 Mayıs 2020 18:30

Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge son 14 gün içerisinde kümülatif olarak vak'a sayısı artan 5 ülkeyi sıraladı. 5 ülke içinde Türkiye 3'üncü sırada.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, Avrupa ofisine Koronavirüs vak'alarının beyan edilmesinin üzerinden dört ay geçtiğini söyledi. 

Danimarka'nın başşehri Kopenhag'da gazetecilerin sorularını cevaplandıran Kluge, “Avrupa’da bugüne kadar 2 milyondan fazla doğrulanmış yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'ası tespit edildi. Trajik olan ise 175 binden fazla insanın ölmesi oldu. DSÖ’nün elindeki verilere göre Covid-19’dan ölenlerin yüzde 94’ü 60 yaşın üzerinde ve yüzde 59’u erkek. Hayatını kaybedenlerin yüzde 97’sinin en az bir rahatsızlığı vardı. Bu hastalıklar arasında başı çeken ise kardiovasküler rahatsızlıklardı.” dedi.

İKİ ÖLÜMLÜ VAK'ADAN BİRİ AVRUPA'DA

Son 14 gün içerisinde Avrupa bölgesindeki vak'a sayısının yüzde 15 arttığını açıklayan Dr. Kluge, “Avrupa’daki vak'a sayısı küresel vak'aların yüzde 38’ine tekabül ediyor ve Avrupa’daki ölümler dünya çapındaki ölümlerin yüzde 50’sine denk geliyor.” diye konuştu. 

Kluge, son 14 gün içerisinde kümülatif olarak vak'a sayısında artış görülen 5 ülke olduğuna dikkati çekti.

Kluge, “Vak'a sayısı en çok artan ülkeler Rusya, Birleşik Krallık, Türkiye, Belarus ve İtalya. İspanya, İtalya, Birleşik Krallık ve Fransa’daki ölümler, Avrupa’daki ölümlerin yüzde 72’sine denk geliyor.” ifadelerini kullandı.

Dr. Kluge, “İnsanlar olmadan ekonomi olmaz.” derken, sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalarının uygun bir şekilde gevşetilmesi gerektiğini dile getirdi.
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