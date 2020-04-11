Herkesin aklındakini Japonlar yaptı: Şirketiyle Çin'i terk edene mali yardım

Koronavirüs salgınının etkisini azaltmak için 992 milyar dolarlık bir ekonomi paketi hayata sokan Japonya, paketin içine Çin'den çıkmak isteyen firmalara yardım etmeyi amaçlayan bir bütçe de ekledi.







Bloomberg'in haberine göre Tokyo hükümeti yatırımını Çin'den Japonya'ya kaydıran firmalar için 2 milyar dolar, Çin dışında herhangi bir ülkeye kaydıracak olan ülkelere de 200 milyon dolar ayırdı.





Çin, Japonya'nın en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. Ancak salgın nedeniyle şubat ayında Çin'in Japonya'ya olan ihracatı yarı yarıya azaldı.





Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in nisan ayı başında Japonya'ya yapmayı planladığı resmi ziyaret koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmişti.





Japonya'da imalat konusunda Çin'e olan bağımlılığın azaltılması yönünde zaman zaman tartışmalar gündeme geliyor. Salgın sonrası bu tartışmalar yeniden alevlenmiş ve geçtiğimiz haftalarda hükümetin sponsor olduğu bir yatırım panelinde katma değer üretimin Japonya'ya ve diğer Asya ülkelerine yayılması için teşvik edici adımları atılması görüşü dile getirilmişti.





Japonya'dan Çin'e koronavirüs salgını sürecini iyi yönetemediği konusunda da sert eleştiriler yöneltiliyor.