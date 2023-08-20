Samanyolu Haber /Gündem / Hiç şaşırtmadılar: AKP’li vekil, devlete 238 milyon TL’lik aşı sattı! /20 Ağustos 2023 10:08

Hiç şaşırtmadılar: AKP’li vekil, devlete 238 milyon TL’lik aşı sattı!

AKP'li milletvekili Cantürk Alagöz’ün sahibi olduğu Keymen İlaç, Devlet Malzeme Ofisi’ne milyonlarca liralık aşı sattı.

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AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’e ait Keymen İlaç firması, Devlet Malzeme Ofisi’ne 238 milyon TL'lik aşı sattı.

Oda TV’nin haberine göre, Devlet Malzeme Ofisi’nin, Sağlık Bakanlığı’nın ihtiyacı olan bir milyon dozluk “Pediatrik Hepatit A Aşısı” alımı için açtığı ihalenin sonucu belli oldu. Tek teklifin sunulduğu ihaleyi, AKP Milletvekili Cantürk Alagöz’ün sahibi olduğu Keymen İlaç San. Ve Tic. A.Ş., 238 milyon TL’ye aldı. İhale sözleşmesi 9 Ağustos 2023 tarihinde imzalandı.

Keymen İlaç firması, Alagöz milletvekili seçilmeden önce de Sağlık Bakanlığı’nın pek çok ilaç alımı ihalesini almıştı. 2021 yılında aldığı 6 ihalenin bedeli 497 milyon 253 bin 600 TL, 2022 yılında aldığı 7 ihalenin bedeli ise 738 milyon 400 bin TL tutmuştu. 2023 yılında aldığı son ihale ile birlikte ihalelerin toplam bedeli bir milyar 473 milyon 653 bin 600 TL oldu.
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