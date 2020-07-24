Hindistan’dan günlük vaka rekoru!

Son 24 saatte ülkede 740 kişinin öldüğü açıklandı ve 49 bin 310 corona virüsü vakası tespit edildiği duyuruldu.Hintli yetkililere göre bu sayı Hindistan'ın rekoru oldu. BBC’deki bilgilere göre ülkede toplam vaka sayısı 1,2 milyona yükseldi.





Ölü sayısı ise 740 artışla 30 bine yaklaştı.Dünyada en fazla corona virüsü vakasının görüldüğü üçüncü ülke olan Hindistan'da, bazı eyaletlerin corona virüsü önlemlerini gevşetmeye başlamasının ardından vaka sayıları artıyor.





Bunun üzerine bazı eyaletlerde kısıtlamalar geri getirildi.