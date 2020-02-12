Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan'da iktidar partisi BJP Delhi seçimlerini kaybetti /12 Şubat 2020 10:46

Hindistan'da iktidar partisi BJP Delhi seçimlerini kaybetti

Hindistan'da, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümeti, başkent Yeni Delhi ve çevresindeki yerleşimleri içine alan Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'ndeki yerel parlamento seçimlerini kaybetti.

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Seçim Komisyonunun yayınladığı sonuçlara göre, Arvind Kejriwal liderliğindeki Aam Aadmi Partisi (Sıradan Halkın Partisi) 62, Başbakan Narendra Modi liderliğindeki BJP ise 8 sandalye elde edebildi. 

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi (INC) vekil çıkaramadı.

Başbakan Modi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, AAP ve Kejriwal'ı Delhi seçimlerindeki zafer için tebrik etti.

?Arvind Kejriwal, yaptığı konuşmada, "Delhi halkı yeni tür bir siyaset doğurdu, çalışma siyaseti. Bu, okullar inşa edenler, elektrik ve sağlık hizmeti sağlayanlar için bir oy. Ülke için çok iyi bir işaret." ifadesini kullandı.

AAP, 2015'teki seçimlerde 67, BJP ise 3 sandalye elde edebilmişti.

BJP, son bir yılda Racastan, Madya Pradeş, Çatisgarh, Maharaştra ve Carkhand'daki yerel parlamento seçimlerini kaybetmişti.
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